Yoandry Portal continúa triunfando en Colombia

El zurdo Yoandry Portal emigró de Cuba en 2015 buscando una oportunidad que difícilmente tendría de haberse quedado en Cuba. Él la encontró en la Liga Profesional de Colombia y lideró a los lanzadores en ponches durante el mismo 2015.

Luego de dos temporadas fuera de los terrenos, el ex-industrialista decidió regresar con el equipo Colombia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Ahora continúa su camino en el béisbol cafetero con los Toros de Sincelejo para quienes postea 1-1, 2.12 de efectividad en 34 entradas.

"Este año después del Centroamericano con la selección de Colombia mi rendimiento no fue el mejor por estar ausente dos años de los campos de béisbol", dijo a CiberCuba.

"Me tocó hacer una preparación especial para poder obtener la forma deportiva nuevamente y pues tener el resultado que esperan de í tanto entrenadores como la dirección del equipo de los Toros que me han apoyado en todo hasta el momento. Gracias a Dios me he sentido súper bien", agrega.

Portal se ubica en el tercer puesto de la liga entre los mejores en efectividad y average oponente con solo .214 sin permitir cuadrangulares hasta el momento.

Sobre su ausencia de dos años dice: "Después del 2015 tuve varios problemas de papeles y por eso me ausenté dos años de los campos. No me había salido la nacionalidad y entonces no podía presentarme en ningún equipo hasta que todo llegó y ya soy un colombiano más, pero claro sin olvidar mis raíces", confiesa.

Las espectativas de Portal son altas y espera continuar en el futuro aportando con su brazo dentro del juego.

"Mi meta ahorita es quedar campeón con este equipo donde estoy, como te comente me han brindado toda su confianza y también participar en el clasificatorio para el Panamericano en febrero", expresa.

"Después me están resolviendo a ver dónde puedo jugar el verano no lo tengo decidido todavía", dice el zurdo.

A sus 28 años el potencial viaje a las Grandes Ligas, por el que alguna vez soñó, ahora lo ve un poco más distanciado: "La opción de firmar con algún equipo de Grandes Ligas me queda algo difícil. Ya no veo eso como una opción por la edad y los dos años inactivo y como sea no es lo mismo aunque uno se prepare y retome la misma forma deportiva ya no miran igual aunque no descarto la posibilidad".

Portal ha aprendido de la vida en estos tres años fuera de su país. Extraña a sus ex-compañeros, su familia y su equipo azul, aunque no se arrepiente del paso dado. "En un futuro no muy lejano podré ayudar mucho más a esas personas que tanto amo como mis padres y mi hijo".