Equipo Cuba Sub-23 de béisbol clasifica a Copa Mundial luego de emocionante victoria ante México

El equipo Cuba Sub-23 se clasificó para la próxima Copa Mundial Nicaragua 2026 tras obtener el bronce Campeonato Panamericano de la categoría en Panamá.
Los antillanos vencieron cerradamente el sábado 5-4 a México en el partido por la medalla de bronce, en el partido donde se jugaba el último boleto mundialista, informó Jit.
La novena dirigida por Danny Miranda había caído la víspera en semifinales ante los anfitriones panameños, quienes vencieron en la final a Puerto Rico para llevarse el torneo que ofrecía 3 plazas a la Copa Mundial.
El juego por la definición del bronce terminó con apretado marcador de 5 a 4 carreras en un partido electrizante en que los cubanos empataron en el noveno y sellaron la victoria en extrainnigs.
Un doble de Raidel Sánchez con bases llenas produjo el empate de los cubanos que perdían por 3 en la novena. Mientras que un elevado de sacrificio de Yunieski Remón puso la ventaja en la décima.
Del cierre se encargó Yuniel Batista, quien sacó los últimos tres outs y se apuntó la victoria.
Cuba vuelve a estas lides luego de ausentarse de la edición de 2024 en China, tras caer en el Panamericano de 2023 frente a Panamá.
En esa ocasión, Miguel Neira, de 19 años, quien estaba previsto que fuera el abridor titular de Cuba en el partido decisivo frente a Panamá, abandonó la delegación y escapó del hotel de la concentración antes del choque.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.