Escándalo en el béisbol: Peloteros y entrenadores sancionados por pelotazos intencionales y más incidentes

Vídeos relacionados:
Dos jugadores y dos entrenadores de béisbol fueron sancionados este sábado por agresiones y comportamientos indebidos en sus respectivas selecciones.
En una conferencia de prensa, se informaron sanciones tras incidentes ocurridos en un juego entre Mayabeque y Las Tunas, en el Estadio Julio Antonio Mella.
De acuerdo con los expertos, hubo pelotazos intencionales, ofensas a los árbitros y gestos obscenos hacia la grada.
Por ello, el pelotero Yoelkis Cruz (Las Tunas, lanzador) fue suspendido durante cico juegos por pelotazo intencional.
Diosmel Hurtado, jugador del mismo equipo, recibió cinco juegos de suspensión por gestos obscenos dirigidos al público.
Lo más leído hoy:
Mientras tanto, Rigoberto Hernández (coach de Mayabeque) no podrá estar presente en cinco juegos por dirigirse al árbitro con malas palabras.
Jorge Miranda, coach de Granma, estará ausente 10 juegos por protestar de "forma muy descompuesta" una decisión arbitral.
Los hechos sancionados derivan del partido Mayabeque–Las Tunas del pasado domingo, donde se registraron los comportamientos antideportivos señalados. Además, se informó que los árbitros de ese juego también están a la espera de medidas técnicas (no disciplinarias).
Este hecho trasciende tras un fuerte escándalo en el béisbol nacional luego de que el comisario técnico Miguel Rojas Rodríguez fuera brutalmente golpeado tras un partido de la Serie Nacional.
El mánager del equipo de Sancti Spíritus, Eriel Sánchez, habría agredido con un bate al comisario técnico Miguel Rojas Rodríguez, al concluir un partido de la Serie Nacional disputado el sábado en el estadio “José Antonio Huelga”.
Rojas fue trasladado al Hospital Provincial “Camilo Cienfuegos”, donde recibió cinco puntos de sutura. No presenta, hasta el momento, daños craneales ni cerebrales, pero permanece bajo observación.
En junio pasado, además, diez peloteros fueron expulsados tras una bronca masiva durante un partido juvenil entre Sancti Spíritus y Ciego de Ávila, en el mismo estadio José Antonio Huelga.
Preguntas frecuentes sobre los incidentes en el béisbol cubano
¿Qué sanciones se impusieron a los involucrados en el partido Mayabeque-Las Tunas?
Yoelkis Cruz y Diosmel Hurtado, jugadores de Las Tunas, fueron suspendidos por 5 juegos debido a pelotazos intencionales y gestos obscenos, respectivamente. Rigoberto Hernández, coach de Mayabeque, recibió una suspensión de 5 juegos por dirigirse al árbitro con malas palabras, y Jorge Miranda, coach de Granma, fue sancionado con 10 juegos por protestar de manera descompuesta contra una decisión arbitral.
¿Qué sucedió con Eriel Sánchez tras el incidente con Miguel Rojas?
Eriel Sánchez fue suspendido por cinco años del sistema competitivo del béisbol cubano tras agredir al comisario técnico Miguel Rojas con un objeto contundente. Aunque Eriel Sánchez ha anunciado su retiro definitivo del béisbol, el incidente ha generado gran controversia y un llamado a revisar la disciplina en el deporte cubano.
¿Cómo fue la reacción de Miguel Rojas tras la agresión?
Miguel Rojas fue trasladado al hospital donde recibió cinco puntos de sutura tras ser agredido. A pesar de la gravedad del incidente, Rojas no presenta daños craneales ni cerebrales, pero permanece bajo observación. Ha manifestado su desacuerdo con las sanciones impuestas y se considera la víctima de la agresión.
¿Qué medidas ha tomado la Comisión Nacional de Béisbol ante estos incidentes violentos?
La Comisión Nacional de Béisbol ha suspendido a Eriel Sánchez por cinco años y a Miguel Rojas por tres años, calificando el incidente como una indisciplina muy grave. Estas medidas buscan sentar un precedente y reafirmar los valores del sistema deportivo cubano, ante la creciente violencia en el béisbol nacional.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.