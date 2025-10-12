Escándalo en el béisbol: Peloteros y entrenadores sancionados por pelotazos intencionales y más incidentes

Vídeos relacionados:

Dos jugadores y dos entrenadores de béisbol fueron sancionados este sábado por agresiones y comportamientos indebidos en sus respectivas selecciones.

En una conferencia de prensa, se informaron sanciones tras incidentes ocurridos en un juego entre Mayabeque y Las Tunas, en el Estadio Julio Antonio Mella.

De acuerdo con los expertos, hubo pelotazos intencionales, ofensas a los árbitros y gestos obscenos hacia la grada.

Por ello, el pelotero Yoelkis Cruz (Las Tunas, lanzador) fue suspendido durante cico juegos por pelotazo intencional.

Diosmel Hurtado, jugador del mismo equipo, recibió cinco juegos de suspensión por gestos obscenos dirigidos al público.

Mientras tanto, Rigoberto Hernández (coach de Mayabeque) no podrá estar presente en cinco juegos por dirigirse al árbitro con malas palabras.

Jorge Miranda, coach de Granma, estará ausente 10 juegos por protestar de "forma muy descompuesta" una decisión arbitral.

Los hechos sancionados derivan del partido Mayabeque–Las Tunas del pasado domingo, donde se registraron los comportamientos antideportivos señalados. Además, se informó que los árbitros de ese juego también están a la espera de medidas técnicas (no disciplinarias).

Este hecho trasciende tras un fuerte escándalo en el béisbol nacional luego de que el comisario técnico Miguel Rojas Rodríguez fuera brutalmente golpeado tras un partido de la Serie Nacional.

El mánager del equipo de Sancti Spíritus, Eriel Sánchez, habría agredido con un bate al comisario técnico Miguel Rojas Rodríguez, al concluir un partido de la Serie Nacional disputado el sábado en el estadio “José Antonio Huelga”.

Rojas fue trasladado al Hospital Provincial “Camilo Cienfuegos”, donde recibió cinco puntos de sutura. No presenta, hasta el momento, daños craneales ni cerebrales, pero permanece bajo observación.

En junio pasado, además, diez peloteros fueron expulsados tras una bronca masiva durante un partido juvenil entre Sancti Spíritus y Ciego de Ávila, en el mismo estadio José Antonio Huelga.

