Así se sanciona a médicos en Cuba

Dos médicos cubanos han sido sancionados en La Habana. Según recoge el diario oficialista Juventud Rebelde, en su sección Acuse de Recibo, a uno de los galenos le hicieron un descuento del 25% en su sueldo y a la otra la trasladaron a un puesto de menor remuneración al que ocupaba durante un año.

El 11 de octubre de 2018, Lidia de la Caridad Castro, una vecina de Quivicán, llevó a su nieta al médico local porque le dolían las piernas, los brazos y la espalda. Le hicieron varias pruebas, entre ellas, ultrasonidos y Rayos X, y todas dieron negativas.

Pero la niña no mejoró. Al otro día seguía igual y la llevaron desde Mayabeque al pediátrico William Soler, de La Habana, donde la atendieron pediatras, otorrinos y ortopédicos que le hicieron análisis y todos volvieron a dar negativos.

Así que le mandaron pruebas complementarias que la niña debía hacerse en La Habana y tras los resultados, pasar por una consulta médica. Y así lo hicieron.

Sin embargo, después de esperar horas fuera de la consulta, la enfermera anunció que primero atendería a pacientes con turnos y una hora después, que no atenderían a nadie sin turno.

Aunque la madre y la abuela de la niña rogaron a la doctora que las atendiera porque eran de Quivicán y tenían un carro esperándolas, ésta se negó. La familia averiguó dónde se conseguían los turnos y les dijeron que sólo los daban a niños ingresados en el hospital.

Acudieron a la vicedirección del hospital y no encontraron a la vicedirectora porque les dijeron que se había ido al laboratorio. La familia quedó desolada y tuvo que irse sin saber qué tenía la niña.

La abuela escribió al Juventud Rebelde, que publicó su carta con la queja y el director provincial de Salud, Reinol García, se puso en contacto con ella y abrió una investigación en la que comprobaron que los médicos que atendieron a la niña en el Cuerpo de Guardia del hospital no orientaron bien a sus familiares para que dieran seguimiento al caso por consulta externa.

También se comprobó que la doctora que no quiso atender a la menor no lo hizo porque no quiso. Se libró de la sanción la jefa del Ambulatorio. La comisión investigadora concluyó que no había cometido ningún delito porque cuando los familiares de la niña fueron a verla a la Vicedirección, ella estaba almorzando y nunca supo del caso.

Así la Dirección Provincial de Salud identificó a los culpables: el especialista que atendió a la niña en el Cuerpo de Guardia que no explicó a la familia qué hacer para acudir a consultas externas y la doctora que se negó a atenderla. Al primero le quitaron el 25% de su sueldo y a la segunda la destinaron a ocupar, durante un año, un puesto de menor remuneración.

Finalmente Lidia de la Caridad Castro consiguió que su nieta fuera atendida en el William Soler.