Díaz-Canel invoca “67 años de creativa resistencia” y los cubanos lo tildan de cínico: “No hay nada que celebrar”, responden

Gratitud oficial y hartazgo popular: el aniversario 67 de la Revolución desata una avalancha de reproches

El gobernante Miguel Díaz-Canel agradeció este viernes las muestras de solidaridad por el aniversario 67 de la Revolución cubana, mientras cientos de comentarios en redes desmintieron su mensaje con críticas directas al Gobierno y a la calamitosa situación del país.

En una publicación difundida en su perfil oficial en Facebook, el mandatario expresó “la más profunda y sentida gratitud” por los mensajes recibidos desde “todos los rincones del planeta” con motivo del nuevo aniversario del triunfo revolucionario.

Captura de Facebook/Miguel Díaz-Canel Bermúdez

Atribuyó las carencias actuales a una “recrudecida hostilidad imperialista” y al bloqueo económico, que, afirmó, intenta “doblegar” a Cuba por la vía de la escasez y el hambre.

Díaz-Canel reconoció que las dificultades se han exacerbado, pero sostuvo que la historia del país demuestra que “con unidad y objetivos claros, se vencen todos los imposibles”.

Reivindicó los 67 años de lo que llamó “creativa resistencia” y aseguró que Cuba ha respondido a los intentos de asfixia con más ciencia, salud, educación y arte. También defendió el carácter solidario del país y afirmó que la isla comparte incluso “lo que le falta” con otros pueblos.

El mensaje cerró con una reafirmación de lealtad a los principios que, según dijo, legó el dictador Fidel Castro (1926-2016) y que el Gobierno asegura defender de cara al centenario de su nacimiento.

Sin embargo, la publicación generó una avalancha de reacciones críticas. Numerosos usuarios calificaron el mensaje de cínico y desconectado de la realidad.

Algunos señalaron que “no hay nada que celebrar” tras 67 años de crisis, mientras otros reclamaron soluciones concretas en lugar de consignas.

Comentarios recurrentes aludieron a la escasez de alimentos, los apagones, la falta de medicinas, los derrumbes de viviendas y la pobreza generalizada.

Varios internautas cuestionaron el uso del concepto de dignidad, ironizando con frases como “coman dignidad” o “alúmbrense con dignidad”, mientras otros responsabilizaron directamente al Partido Comunista por la policrisis imperante en el país.

También hubo quienes afirmaron que el llamado “triunfo” de la Revolución fue, en realidad, la destrucción de Cuba y expresaron el deseo de que el aniversario llegue a su fin definitivo.