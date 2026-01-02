Díaz-Canel invoca “67 años de creativa resistencia” y los cubanos lo tildan de cínico: “No hay nada que celebrar”, responden

Vídeos relacionados:
El gobernante Miguel Díaz-Canel agradeció este viernes las muestras de solidaridad por el aniversario 67 de la Revolución cubana, mientras cientos de comentarios en redes desmintieron su mensaje con críticas directas al Gobierno y a la calamitosa situación del país.
En una publicación difundida en su perfil oficial en Facebook, el mandatario expresó “la más profunda y sentida gratitud” por los mensajes recibidos desde “todos los rincones del planeta” con motivo del nuevo aniversario del triunfo revolucionario.
Atribuyó las carencias actuales a una “recrudecida hostilidad imperialista” y al bloqueo económico, que, afirmó, intenta “doblegar” a Cuba por la vía de la escasez y el hambre.
Díaz-Canel reconoció que las dificultades se han exacerbado, pero sostuvo que la historia del país demuestra que “con unidad y objetivos claros, se vencen todos los imposibles”.
Reivindicó los 67 años de lo que llamó “creativa resistencia” y aseguró que Cuba ha respondido a los intentos de asfixia con más ciencia, salud, educación y arte. También defendió el carácter solidario del país y afirmó que la isla comparte incluso “lo que le falta” con otros pueblos.
El mensaje cerró con una reafirmación de lealtad a los principios que, según dijo, legó el dictador Fidel Castro (1926-2016) y que el Gobierno asegura defender de cara al centenario de su nacimiento.
Sin embargo, la publicación generó una avalancha de reacciones críticas. Numerosos usuarios calificaron el mensaje de cínico y desconectado de la realidad.
Algunos señalaron que “no hay nada que celebrar” tras 67 años de crisis, mientras otros reclamaron soluciones concretas en lugar de consignas.
Comentarios recurrentes aludieron a la escasez de alimentos, los apagones, la falta de medicinas, los derrumbes de viviendas y la pobreza generalizada.
Varios internautas cuestionaron el uso del concepto de dignidad, ironizando con frases como “coman dignidad” o “alúmbrense con dignidad”, mientras otros responsabilizaron directamente al Partido Comunista por la policrisis imperante en el país.
También hubo quienes afirmaron que el llamado “triunfo” de la Revolución fue, en realidad, la destrucción de Cuba y expresaron el deseo de que el aniversario llegue a su fin definitivo.
Preguntas frecuentes sobre la situación en Cuba y el discurso de Díaz-Canel
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Qué significa el término "creativa resistencia" que usa Díaz-Canel?
El término "creativa resistencia" es utilizado por Díaz-Canel para describir la capacidad de los cubanos de superar dificultades mediante la unidad y objetivos claros, a pesar de las carencias. Sin embargo, para muchos ciudadanos, esta expresión es vista como una manera cínica de maquillar la pobreza y las dificultades que enfrenta el pueblo cubano, mientras el Gobierno no ofrece soluciones concretas a los problemas.
¿Por qué los cubanos critican el discurso de Díaz-Canel en el aniversario de la Revolución?
Los cubanos critican el discurso de Díaz-Canel por considerarlo cínico y desconectado de la realidad que vive el país. A pesar de las referencias a la solidaridad y los logros revolucionarios, la población enfrenta una crisis económica severa, con escasez de alimentos, medicinas y apagones frecuentes. Muchos ciudadanos expresan que "no hay nada que celebrar" tras años de dificultades.
¿Cuáles son las principales críticas de los cubanos hacia el Gobierno de Díaz-Canel?
Las principales críticas hacia el Gobierno de Díaz-Canel incluyen la falta de soluciones concretas a la crisis económica, el uso de propaganda vacía y la desconexión con la realidad que vive el pueblo. Los ciudadanos cuestionan la narrativa oficial que culpa al bloqueo económico y al imperialismo por los problemas del país, mientras el Gobierno no asume responsabilidad ni ofrece reformas efectivas.
¿Cuál es la situación económica actual en Cuba según las críticas ciudadanas?
La situación económica en Cuba es descrita como una crisis profunda con apagones, escasez de alimentos y medicinas, alta inflación y pobreza generalizada. Los ciudadanos señalan que el Gobierno no ha logrado implementar soluciones efectivas y que la dolarización parcial de la economía ha profundizado las desigualdades sociales, beneficiando a quienes tienen acceso a divisas.
¿Cómo ha reaccionado la población cubana ante los discursos de Díaz-Canel?
La población cubana ha reaccionado con críticas, ironía y frustración ante los discursos de Díaz-Canel. Muchos consideran que las palabras del mandatario están llenas de consignas vacías que no reflejan ni solucionan la realidad de crisis económica y social que enfrenta el país. La desconexión entre el discurso oficial y la vida cotidiana de los ciudadanos es cada vez más evidente.
