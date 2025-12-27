Ulises Toirac ante las muertes por chikungunya en Cuba: "La inacción de las autoridades me tiene sin dormir"

Vídeos relacionados:

El humorista cubano Ulises Toirac volvió a sacudir las redes sociales con un mensaje que, lejos de cualquier ironía, expone con crudeza el deterioro sanitario que atraviesa Cuba y el costo humano de una crisis que el Estado se muestra incapaz de contener.

Desde su perfil de Facebook, el artista lanzó una alerta directa sobre la falta de medicamentos, el colapso de la atención médica y la expansión simultánea de varias enfermedades que están dejando víctimas mortales en la Isla.

"Existe el talento, existe la nobleza y no había que llegar a este punto (de falta de medicamentos en Cuba)", escribió Toirac, subrayando que la situación no es producto de la fatalidad, sino de una cadena de negligencias y decisiones fallidas.

En su publicación, advirtió que aunque la chikungunya suele considerarse de baja letalidad, la circulación paralela de varios virus -como el dengue, la fiebre del Oropouche y la COVID-19- crea un escenario altamente riesgoso para ancianos y personas con enfermedades crónicas.

Con una imagen tan gráfica como inquietante, describió la amenaza sanitaria: "Un Aedes pica a alguien con chikungunya, luego a otro con fiebre del hilo, luego a otro con covid…. y llega a tener un batido de bichos inexpugnable. Mortal".

Toirac no se limitó a describir el problema, sino que responsabilizó directamente a las autoridades por la pasividad ante una emergencia que, está costando vidas.

Aseguró que las condiciones higiénicas del país siguen siendo proclives a la proliferación de enfermedades y que la gente está muriendo a causa de ello.

"La inacción de las autoridades me tiene sin dormir. Muere la gente", afirmó, denunciando la precariedad en que sobreviven quienes no cuentan con defensas físicas ni recursos materiales para resistir enfermedades prolongadas.

Captura de Facebook / Ulises Toirac

En ese contexto, agradeció públicamente a las personas que lo han ayudado a conseguir medicinas y atención, a quienes llamó sus "ángeles de la guardia", dejando claro que la supervivencia en Cuba depende cada vez más de redes informales y no de un sistema de salud funcional.

El mensaje llega después de semanas en las que el propio Toirac ha vivido en carne propia la dureza de la chikungunya.

A mediados de noviembre, confirmó su contagio y narró con crudeza el impacto del virus: dolores articulares incapacitantes, fiebre, agotamiento extremo y una pérdida casi total de autonomía para realizar tareas básicas.

En su "Diario de un chikungunyano", relató cómo levantarse de la cama, preparar café o incluso girar la cafetera se convertían en pruebas físicas desgastantes.

Aunque entonces recurrió al humor negro para describir su calvario, la publicación actual abandona cualquier tono jocoso y se centra en la gravedad del escenario nacional.

Días después, ya en diciembre, el artista explicó que la enfermedad seguía instalada en su cuerpo, especialmente en la columna y las hernias lumbares, obligándolo a medir cada movimiento y a "apagarse" temprano por la fatiga acumulada.

Con amarga claridad, resumió su estado con una frase que muchos cubanos reconocieron como propia: "Estoy como el país".

Las palabras de Toirac no son solo un testimonio personal, sino un retrato de una crisis sanitaria más amplia, marcada por hospitales sin insumos, farmacias vacías y una población vulnerable a brotes múltiples que avanzan sin contención efectiva.

En un país donde conseguir un analgésico o un antibiótico puede tomar semanas, la advertencia del humorista funciona como una denuncia directa contra un sistema que, lejos de proteger, deja a los ciudadanos librados a su suerte.

Para los cubanos, el mensaje confirma lo que viven a diario: la salud se ha convertido en un privilegio y la enfermedad en una sentencia más dura para quienes no pueden pagar ni acceder a alternativas fuera del circuito estatal.

La alarma de Toirac, lanzada en pleno periodo festivo, rompe el silencio cómodo de las celebraciones y recuerda que, mientras se repiten discursos oficiales, "la gente está muriendo literalmente a causa de ello".