Más de 3,100 atenciones por infecciones respiratorias en una semana obligan a reforzar medidas en Matanzas

Más de 3,100 atenciones médicas por infecciones respiratorias agudas (IRA) se registraron en la última semana en la provincia de Matanzas, una cifra que, aunque las autoridades califican como “normal” para esta época del año, ha llevado al refuerzo de medidas sanitarias, incluido el uso del nasobuco en las consultas médicas.
De acuerdo con la Agencia Cubana de Noticias, el dato fue abordado en un encuentro entre directivos de Salud Pública y autoridades del Partido Comunista y el Gobierno provincial, donde se reconoció el incremento estacional de estos padecimientos, habituales entre los meses de diciembre y febrero.
Según Andrés Lamas Acevedo, director del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, la provincia transita actualmente del llamado canal endémico de éxito al de seguridad, una clasificación oficial que, aseguró, no implica una situación de alarma sanitaria.
El funcionario afirmó que no se reportan casos graves ni críticos en las instituciones hospitalarias y que existe disponibilidad suficiente de camas, incluso por debajo de los niveles registrados en igual período del año anterior. No obstante, admitió un aumento de casos en el municipio de Jovellanos, sin precisar cifras ni causas concretas.
Pese al discurso oficial de control, el primer secretario del Partido Comunista en Matanzas, Mario Sabines Lorenzo, instó a reforzar la disciplina sanitaria desde los propios centros de Salud Pública y respaldó la decisión de imponer el uso obligatorio del nasobuco en las consultas por IRA.
“Todo lo que se haga en función de prevenir contagios es bienvenido. No podemos creer que, por no haber confirmado todavía la presencia del H3N2 en Cuba, no llegará en algún momento”, advirtió Sabines, en referencia al aumento de casos del virus de la Influenza A (H3N2) en Europa, Asia y otras regiones de América.
Las autoridades confirmaron además el refuerzo de la vigilancia clínico-epidemiológica, en un contexto marcado por la circulación internacional de nuevas variantes del virus, aunque sin confirmar oficialmente su presencia en la Isla.
La atención de miles de pacientes en apenas una semana, junto con el endurecimiento de medidas preventivas, refleja una presión creciente sobre el sistema de Salud Pública, que enfrenta limitaciones de recursos, personal y capacidad diagnóstica, pese a los intentos oficiales de presentar la situación como controlada.
Preguntas Frecuentes sobre las Infecciones Respiratorias en Matanzas
¿Por qué se han reforzado las medidas sanitarias en Matanzas?
Las medidas sanitarias en Matanzas se han reforzado debido a un aumento de atenciones médicas por infecciones respiratorias agudas (IRA). En la última semana se han registrado más de 3,100 atenciones por estas infecciones, lo cual, aunque calificado como "normal" para la época, ha llevado a intensificar las medidas de prevención, incluyendo el uso obligatorio del nasobuco en las consultas médicas.
¿Cuál es la situación actual del virus de la influenza A (H3N2) en Cuba?
Aunque no se ha confirmado oficialmente la presencia del virus de la influenza A (H3N2) en Cuba, las autoridades se mantienen en alerta por su posible introducción, debido a su aumento en Europa, Asia y otras regiones de América. Actualmente, se refuerza la vigilancia clínico-epidemiológica en la isla.
¿Qué medidas se están tomando para prevenir el contagio de infecciones respiratorias en Matanzas?
Las autoridades han impuesto el uso obligatorio del nasobuco en las consultas médicas para prevenir el contagio de infecciones respiratorias. Además, se recomienda el lavado frecuente de manos, la ventilación adecuada de espacios y acudir al médico ante la aparición de síntomas respiratorios.
¿Cómo afecta la situación sanitaria actual al sistema de salud en Matanzas?
El sistema de salud en Matanzas enfrenta una creciente presión debido al incremento de infecciones respiratorias, junto con limitaciones de recursos, personal y capacidad diagnóstica. Aunque se intenta presentar la situación como controlada, las restricciones evidencian las dificultades del sistema para manejar el aumento de casos.
