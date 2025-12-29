Más de 3,100 atenciones por infecciones respiratorias en una semana obligan a reforzar medidas en Matanzas

Vídeos relacionados:

Más de 3,100 atenciones médicas por infecciones respiratorias agudas (IRA) se registraron en la última semana en la provincia de Matanzas, una cifra que, aunque las autoridades califican como “normal” para esta época del año, ha llevado al refuerzo de medidas sanitarias, incluido el uso del nasobuco en las consultas médicas.

De acuerdo con la Agencia Cubana de Noticias, el dato fue abordado en un encuentro entre directivos de Salud Pública y autoridades del Partido Comunista y el Gobierno provincial, donde se reconoció el incremento estacional de estos padecimientos, habituales entre los meses de diciembre y febrero.

Según Andrés Lamas Acevedo, director del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, la provincia transita actualmente del llamado canal endémico de éxito al de seguridad, una clasificación oficial que, aseguró, no implica una situación de alarma sanitaria.

El funcionario afirmó que no se reportan casos graves ni críticos en las instituciones hospitalarias y que existe disponibilidad suficiente de camas, incluso por debajo de los niveles registrados en igual período del año anterior. No obstante, admitió un aumento de casos en el municipio de Jovellanos, sin precisar cifras ni causas concretas.

Pese al discurso oficial de control, el primer secretario del Partido Comunista en Matanzas, Mario Sabines Lorenzo, instó a reforzar la disciplina sanitaria desde los propios centros de Salud Pública y respaldó la decisión de imponer el uso obligatorio del nasobuco en las consultas por IRA.

“Todo lo que se haga en función de prevenir contagios es bienvenido. No podemos creer que, por no haber confirmado todavía la presencia del H3N2 en Cuba, no llegará en algún momento”, advirtió Sabines, en referencia al aumento de casos del virus de la Influenza A (H3N2) en Europa, Asia y otras regiones de América.

Las autoridades confirmaron además el refuerzo de la vigilancia clínico-epidemiológica, en un contexto marcado por la circulación internacional de nuevas variantes del virus, aunque sin confirmar oficialmente su presencia en la Isla.

La atención de miles de pacientes en apenas una semana, junto con el endurecimiento de medidas preventivas, refleja una presión creciente sobre el sistema de Salud Pública, que enfrenta limitaciones de recursos, personal y capacidad diagnóstica, pese a los intentos oficiales de presentar la situación como controlada.