Acusan a Chacal de hablar mal de Miami y él asegura que sus palabras fueron manipuladas

Publicado el Domingo, 13 Enero, 2019 - 17:16 (GMT-5)

El reguetonero cubano Ramón Lavado Martínez, artísticamente conocido como El Chacal, ha sido acusado de referirse de manera despectiva a la ciudad de Miami, en la que reside intermitentemente desde hace algún tiempo, luego de que apareciera un video de un concierto que ofreció en Cayo Santa María, en el que parece decir que "Miami es una mierda".

No obstante, el artista asegura que su comentario fue manipulado y sacado de contexto en una disculpa publicada en sus redes sociales. "Los que me conocen saben que no pienso así. Pido disculpas por el mal entendimiento a mi contestación", escribió el cantante.

Asimismo, dijo que "la ciudad de Miami tiene un espacio especial en mi corazón por todo lo que me ha brindado. Especialmente por el cariño y apoyo que siempre me han dado mis fanáticos y amistades que residen en ella".

El reguetonero terminó diciendo que sus palabras fueron una reacción a la respuesta de una persona que, a pesar de que sus raíces son cubanas, asegura ser de Miami, y que "uno es cubano no importa donde resida".

El músico cubano Descemer Bueno mostró su apoyo al reguetonero en los comentarios del post, en donde escribió: "Amigos Chacal es un genio lo entrega todo y en este momento está pidiendo disculpas de corazón y yo se que si una ciudad sabe disculpar es Miami . Aunque si deberíamos preocuparnos no es del Chacal en la vida todos cometemos errores".

Instagram / Chacal

Otros artistas como Osmani García también lo apoyaron, y muchos de sus fans le enviaron comentarios de apoyo y le reafirmaron que siguen siendo sus fans incondicionales.