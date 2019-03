Otros tres éxitos de Shakira cuya originalidad ha sido cuestionada

Publicado el Jueves, 28 Marzo, 2019 - 16:59 (GMT-5)

La cantante colombiana Shakira está viviendo sus peores momentos con la justicia en los últimos meses. Luego de ser acusada de evasión de impuestos por la Fiscalía española y por una cifra millonaria, ahora la barranquillera ha vuelto a los tribunales por el supuesto plagio en su popular tema La Bicicleta, demanda que ha sido interpuesta por el cubano Liván Castellano Valdés.

El músico isleño asegura que la canción de la colombiana es una copia de Te quiero tanto, un tema suyo de salsa de finales de los noventa. Aunque es cierto que es difícil determinar si hay plagio, más cierto es que Shakira ha tenido que lidiar con tales acusaciones en tres de los más grandes éxitos de su carrera, según se ha encargado de recordar El País.

No ad for you

Hips don't lie

Este es probablemente uno de los temas más exitosos de Shakira y que sin dudas representa su carrera musical. La cantante lo lanzó en 2005 y fue acusada por el cantante boricua Jerry Rivera de copiar el inicio de trompetas de su tema Amores como el nuestro, de 1992. Finalmente, el artista decidió no proceder con la demanda, pero la barranquillera quedó un poco mal parada.

Loca

Este probablemente es de los más conocidos pues ha sido de los más mediáticos. El tema de la colombiana es prácticamente igual al del cantante y compositor dominicano conocido como El Cata, Loca con su tiguere, lo que no es de extrañar, ya que éste colabora en la canción.

El tema vino después, cuando otro dominicano de nombre Ramón Arias Vázquez y su discográfica Mayimba Music denunciaron a El Cata por plagiar un tema suyo de los años noventa. En este caso, Shak quedó libre de responsabilidad, la cual cayó solo en el artista caribeño.

Pero el pleito no quedó ahí y se descubrió que Arias mentía y que El Cata era el autor original del tema, por lo que éste acusó luego a Shakira de apropiarse de los derechos de Loca, cuando le pretenecían a él y a su disquera, y no a ella.

Waka Waka

Este es uno de los sencillos más exitosos no solo de Shakira sino de la historia. La famosa canción del Mundial del 2010 tampoco estuvo exenta de polémica y la cantante fue acusada de plagiar el tema de Golden Sounds de 1986, Zamina mina (Zangaléwa), sin embargo, el grupo apareció luego entre los creadores de la canción.

No obstante, el propio público criticó la evidente similitud del estribillo con el del tema El negro no puede, del compositor Wilfrido Vargas, "el rey del merengue", e interpretado por Las Chicas del Can.

Más tarde se descubrió que tanto Golden Sounds como Vargas habían copiado una canción popular cantada por los militares de Camerún y cuya autoría se desconoce, por lo que la colombiana volvió a librarse de los tribunales.

Rabiosa

En este tema Shakira no fue acusada de copiar letra o melodía, sino el baile de Kate Moss en el video de I Just Don't Know What To Do With Myself, de The White Stripes.