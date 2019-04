Díaz-Canel: "La Constitución proclamada garantiza la Unidad de todos los cubanos"

Publicado el Jueves, 11 Abril, 2019 - 10:01 (GMT-5)

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel ha asegurado en Twitter que la nueva constitución de la Isla, proclamada este miércoles, "garantiza la unidad de todos los cubanos".

"La Constitución proclamada ayer como fiel continuadora de la mambisa de Guáimaro garantiza la Unidad de todos los cubanos, la independencia y la soberanía de la Patria", asegura el sucesor de los hermanos Castro.

Sin embargo, sus palabras no han sido bien recibidas en esta red social y algunos cubanos le respondieron así: "Unidad de todos los cubanos bajo la bota de la represión, usted le falta el respeto a los patriotas de esa época".

"Esa constitución no ha tenido el voto de los cubanos del exilio, porque ustedes no lo permitieron, no representa a todos los cubanos, ni al 10 % que representa la emigración cubana, ni el 15% que no voto por el sí, o sea el 25% de los cubanos. No representa al pueblo", afirmó otro cubano que se identifica como Liborio libre.

El nuevo texto constitucional de Cuba mantiene el papel rector del partido único en la Isla, el PCC, permite la represión a los ciudadanos y aunque prometió incluir el reconocimiento al matrimonio entre personas del mismo sexos, la propuesta fue eliminada para decepción del colectivo LGBT+.

Las críticas a Díaz-Canel llegaron a tildarlo incluso de "mentiroso dictador asesino" y afirmar que Cuba no tiene independencia porque "son colonia de los rusos y de soberanía no hablemos porque más vende patrias que ustedes no conoceremos jamás".

Algunos usuarios incluso llegaron a cuestionar el viaje de su esposa, Lis Cuesta Peraza, quien pese a no tener ningún cargo público reconocido en Cuba, fue recibida esta semana en China por la primera dama Peng Liyuan. "¿Quién pagó ese viajecito familiar?", dijo un usuario.

"La constitución de ayer, que de mambisa no tiene nada, lo único que garantiza es esclavitud, militarismo y comunismo Y perpetuidad a la dictadura castrista. Nada tiene que ver con la Asamblea de Guáimaro", respondió uno a Díaz-Canel.

La votación de la nueva constitución estuvo llena de fraude según denunciaron en redes sociales ciudadanos y ONGs independientes en Cuba. Al respecto, el secretario general de la OEA afirmó que "en dictadura referéndum es sinónimo de fraude".

La Carta Magna entró en vigor después de su publicación en la Gaceta Oficial de Cuba. Pero, el país aún tiene por delante un proceso de reforma de leyes e incluso seleccionar nuevos cargos a nivel nacional como el de presidente y primer ministro.

En el Palacio de las Convenciones, el principal impulsor de ese texto Raúl Castro, actual primer secretario del PCC, aseguró que la situación de escasez en la Isla se podría agravar, pero nunca llegar al temido Período Especial de los años noventa, un fantasma que siempre ronda a los cubanos.

