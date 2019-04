Raúl Torres: "Lo que escribí fue dirigido a esos inescrupulosos que ensucian las redes con verdaderas groserías"

Publicado el Jueves, 25 Abril, 2019 - 11:20 (GMT-5)

El cantautor cubano Raúl Torres, quien por estos días ha sido motivo de burlas pero sobre todo el centro de una gran polémica luego de que usara vulgaridades contra quienes se burlaron del comandante Guillermo García Frías, dijo que sus palabras fueron dirigidas "a esos inescrupulosos que ensucian las redes con verdaderas groserías".

"Mi sable fue levantado cuando vi como esa gente inescrupulosa arremetía con ofensas gravísimas a un señor mayor que simplemente hablaba de posibles soluciones a una crisis sin meterse ni ofender a nadie, entonces no dudé y lo defendí", dijo Torres en su perfil de Facebook.

"Si hubo algún daño colateral siempre estaré presto a enmendarlo y a ti amigo y a ti amiga, mis respetos...eso sí, siempre defenderé a quien crea que lo necesite y si es un diputado de mi asamblea, más todavía", expresó el artista, quien también es diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

La pasada semana, Raúl Torres se pronunció contra las ofensas a Guillermo García Frías, luego de que dijera en la Televisión Nacional que en el país se está “cultivando y desarrollando” el avestruz, un ave capaz de producir “más que una vaca”.

Estas declaraciones provocaron todo tipo de burlas, críticas e insultos, en medio de la crisis alimentaria por la que atraviesa la Isla.

En aras de "defender" al Comandante, Torres se metió con "las madres de los que se han burlado en estos días de nuestro querido, glorioso y cojonúo comandante".

Por si fueras poco, el cantautor dijo: "Amigos y amigas, sólo para confesarles mi adicción al caldo de patas de avestruz... riquísimo, pero tanto colágeno me ha provocado un priapismo que estoy en observación en el clínico".

Estas palabras provocaron gran ira entre muchos cubanos. La periodista Mónica Baró opinó que “Raúl Torres no elige a padres, no elige a hermanos. Elige a mujeres para su ‘chiste’. Y no lo hace porque sea heterosexual sino porque es machista y misógino”.

Torres intentó quitarse esos señalamientos al decir que su primera canción "fue a una gran mujer, a Celia Sánchez Manduley y la compuse ayudado por otra mujer, mi madre", dice.

"Desde entonces no he parado de hacer canciones y divinizar a la mujer, puedo decir que el 99 por ciento de mi obra está dedicado a ellas...en todo este tiempo antes de la explosión me han llovido las ofensas y amenazas groseras en mi Messenger y otros medios hacia mi familia y a mi, sólo porque tengo una actitud", agregó.

Finalmente, Torres escribió en mayúsculas por haberlo llamado misógino lo siguiente: "Por cierto no solo he sido ´´´´TUSÓJINO, TAMBIÉN SOY TU BÓQUINA. TU ORÉJINA, TU NARÍSINA...Y ASÍ SUCESIVAMENTE...J.......".

