Más de la mitad de los consultorios médicos en Villa Clara "están en regular o mal estado", reconocen autoridades de la salud

Lunes, 29 Abril, 2019

Una vez más los gobernantes se dan por enterados tardíamente de lo que el pueblo sufre desde hace mucho tiempo.

El programa nacional de consultorios del Médico de la Familia, eslabón principal del sistema de Salud Pública cubano, tocó fondo desde hace años, cuando el gobierno decidió exportar médicos de manera masiva y a despecho de la atención primaria.

Sin embargo, las autoridades de Villa Clara han necesitado un estudio riguroso para darse cuenta de esta perogrullada.

La comisión permanente de ciencia salud y medio ambiente del Poder Popular en Villa Clara concluyó, luego de dos meses de investigación, que el 51,2 de los consultorios médicos están en regular o mal estado, a la vez que refiere “deficiencias en la red hospitalaria”, según dio a conocer la emisora santaclareña CMHW.

“Se filtran, no tienen muebles, no tienen donde sentarse los pacientes. Algunos de ellos no son consultorios sino locales que están dando consulta, o pedazos de policlínicos habilitados para dar este servicio. Ese no es el concepto del comandante, no se corresponde con los principios fundacionales del programa del Médico de la Familia”, reconoció María del Carmen Velazco, presidenta de la comisión gubernamental.

La falta de medicamentos, la paralización de algunos servicios, el mal estado y la falta de higiene en las unidades asistenciales visitadas fueron algunas de las irregularidades y problemas detectados.

Las condiciones de higiene de los consultorios médicos en Cuba dejan mucho que desear / CiberCuba

“Que llega tarde el personal al consultorio, que los especialistas de las consultas especializadas llegan tarde o no van, que hay poca estabilidad en el horario de la tarde y ya a las 3:00 p.m. no hay nadie en el consultorio, que las ambulancias no se estabilizan y entonces cuando se solicita el servicio no llegan…”, explicó Velazco.

Los miembros de la comisión se vanagloriaron, no obstante, de que a pesar de todas esas deficiencias el pueblo agradece y pondera los servicios sanitarios, mientras que el presidente del gobierno en la provincia, Alberto López Díaz, echó mano a la retórica habitual para felicitar a la comisión investigadora por la exhaustiva pesquisa, pero no trazó políticas concretas para enfrentar las dificultades mencionadas. En su jerigonza no se refirió a los retrocesos detectados sino a seguir avanzando:

“Con el liderazgo que tiene el sector de la salud, con el aporte, esa capacidad que tienen de convocar, y de que la gente la sensibilidad, de todos, de nuestro pueblo, nosotros podemos seguir avanzando en el sector a pesar de las complejidades a pesar de los fenómenos que hay que separar lo objetivo de lo subjetivo, hay que concentrar nosotros los problemas objetivos no están en la solución tenemos que imponernos de cómo reordenar, de cómo seguir, pero en las cosas subjetivas es en las que podemos seguir avanzando, y seguir cosechando conquistas y calidad en los servicios ” [sic], expresó el presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular.

Por su parte Lién Duardo, funcionaria del Comité Provincial del Partido Comunista en Villa Clara recordó que “estamos hablando de la primera conquista de este país, por lo tanto, todas las acciones que hagamos son en defensa de la revolución cubana”. Su reflexión es bastante esclarecedora, pues si el principal pilar de la revolución anda ‘regular o mal’, qué podrá esperarse de aquellas otras “conquistas”.

Según el reporte radial, transmitido en audio real por internet, durante la reunión se abogó por el uso de la medicina natural tradicional, orientación ministerial que por estos días cobra fuerza en Cuba ante la sostenida escasez de medicamentos en las farmacias de la isla.

