Anuel AA presume de joyas millonarias tras ser víctima de robo en Chile

Publicado el Miércoles, 1 Mayo, 2019 - 05:54 (GMT-5)

Anuel AA ha compartido un vídeo en su perfil de Instagram en el que aparece presumiendo de varias joyas de gran valor económico, tras haber salido a la luz la noticia de que tanto él como Karon G habían sido víctimas de un robo durante su estancia en Chile.

"¿A quién le robaron?" dijo el reguetonero en el material mientras va mencionando el precio y mostrando una por una las millonarias piezas que posee, entre las que se encuentran relojes de marcas de lujo como Rolex y Richard Mille, además de cadenas, anillos y su famosa funda de dientes de 12,000 dólares.

"¿A quién le robaron? Ahora no me digan que yo no soy humilde", escribió junto al audiovisual.

No ad for you

La noticia de que la pareja de cantantes urbanos habían sufrido un hurto mientras ofrecían un concierto en el país sudamericano se conoció hace unas horas a través de 24horas.cl.

Según citó dicho medio, los intérpretes de Secreto se encontraban realizando una presentación en el espacio Movistar Arena como parte de su gira Culpables, cuando un grupo aún desconocidos de personas entraron en las habitaciones en las que se hospedaban los artistas.

Asimismo, fuentes judiciales agregaron que a los famosos novios les fueron sustraídas ropas de diseñadores y joyas valoradas en aproximadamente 300 mil dólares.

¿Tienes algo que reportar? Envíalo a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+34-962-353-194