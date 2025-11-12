Intentan localizar a la adoptante de un perro rescatado en La Habana para entregarlo a su verdadera familia

Vídeos relacionados:

Una emotiva campaña de búsqueda se ha lanzado en redes sociales para localizar a la joven que adoptó temporalmente un cachorro rescatado de la fuente del Hotel Nacional de Cuba, en La Habana, con el fin de reunirlo con su verdadera familia.

El aviso fue compartido por la activista Elizabeth Lucas Ramírez, quien informó que el animal, de nombre Anuel, fue rescatado en la mañana por efectivos del Cuerpo de Bomberos, tras ser hallado dentro de la fuente del emblemático hotel.

“El cachorro fue rescatado sano y salvo por los bomberos. Yo personalmente hice la llamada y estaba en el lugar”, explicó Lucas en un mensaje difundido a los grupos de Cuidado Animal y Mascotas de La Habana.

Según el reporte, una joven que se encontraba en el sitio se ofreció voluntariamente para acoger al cachorro en su casa, sin saber que el animal tenía una dueña que lo estaba buscando desesperadamente.

La propietaria del perro, identificada como Ofelia, ya fue localizada y solicita la colaboración ciudadana para recuperar a su mascota.

Quienes tengan información o sean la joven que acogió al perrito pueden comunicarse directamente con la dueña al teléfono 5869 8904.

La historia ha generado una ola de solidaridad entre los habaneros y defensores de los animales, que agradecen la rápida acción de los bomberos y la buena voluntad de la joven adoptante.