Arnold Schwarzenegger sufre violento ataque durante evento en Sudáfrica

Publicado el Domingo, 19 Mayo, 2019 - 13:34 (GMT-5)

El reconocido actor Arnold Schwarzenegger recibió una violenta agresión física durante un evento deportivo en Sudáfrica, tal y como se puede ver en un video que circula ya en redes, y que fue compartido por la cadena de televisión eNCA.

En el clip se ve al exgobernador de California haciendo fotos con su celular a varios niños en el evento, que tuvo lugar en Johannesburgo, cuando un hombre aparece por detrás de él y le da una patada en la espalda.

El hombre, que cayó inmediatamente al piso tras el impacto, fue rápidamente detenido por los guardias de seguridad.

No ad for you

Schwarzenegger, de 71 años, demostró ser el verdadero Terminator, como bromean muchos en las redes, ya que la fuerte patada solo logró hacerlo tambalear ligeramente, y más tarde reveló en sus redes que pensó que lo había empujado alguien, pero que no sintió ninguna patada.

"Gracias por sus inquietudes, pero no hay nada de qué preocuparse. Creí que la multitud me empujaba, lo que pasa a menudo. Solo me di cuenta de que me patearon cuando vi el video, como todos ustedes. Me alegro de que el idiota no haya interrumpido mi Snapchat", tuiteó.

Más tarde, dejó claro que no pensaba demandar a quien lo atacó, y que solo esperaba que le sirviera de lección.

¿Tienes algo que reportar? Envíalo a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+34-962-353-194

Recibe todo el contenido de CiberCuba sin censura por Telegram: CiberCuba en Telegram