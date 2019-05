"Soy una niña indefensa, me llamo Cuba y tengo miedo": conmovedoras palabras en nombre de los migrantes cubanos

Publicado el Martes, 28 Mayo, 2019 - 13:32 (GMT-5)

Conmovedoras son las palabras que están compartiendo en la red social Facebook muchos migrantes cubanos que han tenido que hacer su travesía a través de Centroamérica.

"Soy una niña indefensa, me llamo Cuba y tengo miedo", dice un fragmento de un párrafo lleno de angustia, desesperación y temores, que se multiplica cada vez más en los perfiles de aquellos que hoy arriesgan sus vidas con tal de buscar un futuro en los Estados Unidos.

A continuación, reproducimos las conmovedoras palabras que están circulando en redes sociales. Aunque no se sabe exactamente quién las escribió, lo cierto es que muchos las han hecho suyas:

"Me quedé dormida temprano y en mi sueño conocí a mi prima Guyana, viví en casa de Brasil, Bolivia y de Chile. Perú me dejó pasar (claro quitándome el dinero), Ecuador me brindó comida. Colombia y Panamá casi me matan. Las demás amistades me dejaron correrme un poco hacia la otra esquina de la cama muy rápido. Pensé que estaba acabando el sueño; quería llegar a casa de mi hermano México. Pero fue cuando me di cuenta que era adoptada (me hice pipí en la cama) qué miedo, estaba sola. México nunca fue mi hermano, todo fue una gran hipocresía ahora me sentía sola. Con un hermano falso, extorsionador, abusador y qué pena porque yo lo quería y todavía lo quiero. Pero descubrí que tenía una enfermedad que se llama Tapachula y Siglo 21. No es un cáncer. Es gangrena, avanza por sus medios de comunicaciones e inventa mentiras sobre mí. Soy una niña indefensa me llamo Cuba. Y TENGO MIEDO. Los Maras, y los traficantes del norte de México saben que voy a crecer y voy a regresar con una medicina que se llama dólares. A ver si se acaba esta enfermedad. No sé cómo ni dónde voy a despertar. La verdad es que no me importa. Lo que sí sé es que a donde quiera que vaya te voy a recordar Tapachula y a tu enfermedad Siglo 21. El cubano no olvida jamás. Dalo por hecho".

Estas palabras reflejan, más que todo, la incertidumbre de los cubanos -aunque se extiende a los migrantes de cualquier lugar del mundo- ante una situación que no saben cómo terminará. Los cubanos pasan meses en una travesía en la que deben lidiar con traficantes de personas, ladrones, la policía, estafas, hambre, días de insomnio, la muerte a cada paso, cárceles migratorias. Todo para llegar hasta México y solicitar asilo a los autoridades fronterizas estadounidenses.

En esta crisis migratoria centroamericana, los cubanos son un grupo de más de 4 000 personas, entre los más de 12 000 migrantes que esperan su turno en México para solicitar asilo político.

