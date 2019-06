Cubano dedica poema al maltrato que México está dando a los migrantes de la Isla

Publicado el Martes, 18 Junio, 2019 - 12:16 (GMT-5)

Un cubano radicado en Holanda, Antonio La Rossi, ha dedicado un poema al maltrato que México está dando a los miles de migrantes cubanos, que se encuentran en ese país con la única intención de pedir asilo en territorio norteamericano, y a los que se les está poniendo todo tipo de obstáculos.

Para su creación poética, Antonio La Rossi ―que recientemente dedicó una emotiva carta a los cubanos desaparecidos en la selva panameña del Darién― se ha servido como punto de partida de La Lupe, la popular canción que el fallecido Juan Almeida dedicara a México, que habría sido compuesta durante los preparativos de la expedición del yate Granma a Cuba.

“Cada día sufro al ver lo que #Mexico nos ha hecho, y anoche me vino a la mente esta canción escrita por uno de los funestos personajes de nuestra historia cubana, Juan Almeida, y entonces le hablé a la Virgen de Guadalupe y le comenté de esta forma... Virgen ayudaste a los hombres que destruyeron mi Patria, y por los cuáles mis hermanos cubanos están transitando por tu territorio en busca de una mejor vida, y lo que has ofrecido es malos tratos, cárcel y deportación”, ha escrito Rossi en su perfil de Facebook, seguido del poema, que transcribimos a continuación.

Ya me voy de tu tierra,

mexicana inhumana,

bochornosa y hostil,

y lo hago conmocionado

como si en ella dejara

un pedazo de mi.

Ya me voy, triste, Lupe,

y no me llevo conmigo

ni un rayito de luz

porque cerraste tus ojos,

virgen guadalupana,

la tarde en que te pedí

Tocororo sin nido

era yo en el camino

cuando te conocí.

Tú me negaste tu pecho

con un odio sin sentido;

solo cárcel hubo para mi

Y ahora que me alejo

para tu deportación cumplir,

a mi tierra que está en llamas

a subsistir o a morir,

no me olvides, Lupita;

Apiádate de mi.

Antonio La Rossi

En las últimas semanas, el Instituto Nacional de Migración de México ha dado cuenta de una creciente cifra de cubanos deportados a la Isla, que se encontrarían en condiciones migratorias "irregulares", y a los que se les ha negado la posibilidad de arribar a la frontera con Estados Unidos para solicitar asilo político.

El grupo más reciente de deportados tuvo lugar el pasado viernes, en que fueron retornados a la Isla 76 cubanos.

Recientemente, López Obrador cedió ante Donald Trump en la firma de un acuerdo migratorio para reducir la circulación de migrantes de Centroamérica y de otros países, entre ellos Cuba, a través de México.

