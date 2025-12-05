Cubanos revelan cómo lograron llegar a Ciudad de México tras una odisea migratoria

Vídeos relacionados:

Dos ciudadanos cubanos relataron la ruta clandestina que siguieron para llegar a la Ciudad de México, un trayecto controlado por redes criminales que desde 2021 ofrecen un "paquete" de traslado desde Cuba hasta una estación de metro por 1,500 dólares.

Sus testimonios al portal MILENIO detallan una estructura delictiva bien organizada, con presencia en varios países y métodos de control que incluyen pulseras identificadoras, casas de seguridad y sistemas de vigilancia propios de grupos armados.

Según explicaron los migrantes, identificados como Juan y María, todo empieza en redes sociales, donde proliferan anuncios para viajar a Nicaragua, país que hace años es una puerta de entrada para migrantes cubanos rumbo a México. Fue así como ambos compraron su paquete, aunque viajaron en fechas distintas.

Luego de tomar un vuelo de la aerolínea venezolana Conviasa que los dejó en Managua, comenzó el recorrido terrestre.

Tanto en Nicaragua como en Honduras, Juan y María describieron alojamientos bien preparados: casas en buen estado, comida abundante y la grabación de videos obligatorios donde debían contar si eran bien tratados. Esas grabaciones se enviaban por WhatsApp a las familias como muestra de seguridad.

Los migrantes viajaban con una pulsera de plástico en la muñeca, utilizada por los grupos criminales para identificarlos y controlar su desplazamiento.

En cada frontera cambiaba el encargado del grupo, lo que evidencia una estructura sincronizada entre distintos operadores.

"Todo está muy bien coordinado", dijo Juan. "Depende de los retenes, depende de la Policía. Ellos tienen halcones que van mirando el tráfico, dónde están los retenes. Son muy hábiles".

Pero el trayecto dejó de ser tolerable al llegar a Guatemala, donde las autoridades y grupos criminales los trataban "como objetos", en medio de un ambiente de corrupción y deshumanización.

María contó que las casas de seguridad allí eran precarias, con condiciones malas y guardias armados que impedían cualquier intento de salir.

Los vehículos usados también cambiaron: pasaron de traslados relativamente cómodos a viajar hacinados, escondidos en autos viejos y durmiendo en lugares sin techo ni baño. Se les prohibió encender los celulares para evitar que el radar los detectara.

Al llegar a Chiapas, las advertencias se volvieron abiertamente violentas. "Si usted no acata las órdenes, les vale y te van a meter un tiro", afirmó Juan.

La última parte del recorrido -unas 15 horas desde Chiapas hasta la capital- se realizó sin escalas.

Finalmente, tras 20 días de viaje desde Cuba, el grupo fue liberado en una estación de metro de la Ciudad de México. En ese punto, les retiraron las pulseras y dieron por terminado el "servicio".

Ya instalado en México, Juan desaconsejó a quienes pretendan tomar esa vía para salir de Cuba.

"Estás arriesgando la vida. Está pagado, pero realmente no sabes cuál es el destino que te depara. Si lo haces de manera legal, vas a tener las puertas abiertas en este país", aseguró.