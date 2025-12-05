Cubanos revelan cómo lograron llegar a Ciudad de México tras una odisea migratoria

Vídeos relacionados:
Dos ciudadanos cubanos relataron la ruta clandestina que siguieron para llegar a la Ciudad de México, un trayecto controlado por redes criminales que desde 2021 ofrecen un "paquete" de traslado desde Cuba hasta una estación de metro por 1,500 dólares.
Sus testimonios al portal MILENIO detallan una estructura delictiva bien organizada, con presencia en varios países y métodos de control que incluyen pulseras identificadoras, casas de seguridad y sistemas de vigilancia propios de grupos armados.
Según explicaron los migrantes, identificados como Juan y María, todo empieza en redes sociales, donde proliferan anuncios para viajar a Nicaragua, país que hace años es una puerta de entrada para migrantes cubanos rumbo a México. Fue así como ambos compraron su paquete, aunque viajaron en fechas distintas.
Luego de tomar un vuelo de la aerolínea venezolana Conviasa que los dejó en Managua, comenzó el recorrido terrestre.
Tanto en Nicaragua como en Honduras, Juan y María describieron alojamientos bien preparados: casas en buen estado, comida abundante y la grabación de videos obligatorios donde debían contar si eran bien tratados. Esas grabaciones se enviaban por WhatsApp a las familias como muestra de seguridad.
Los migrantes viajaban con una pulsera de plástico en la muñeca, utilizada por los grupos criminales para identificarlos y controlar su desplazamiento.
En cada frontera cambiaba el encargado del grupo, lo que evidencia una estructura sincronizada entre distintos operadores.
"Todo está muy bien coordinado", dijo Juan. "Depende de los retenes, depende de la Policía. Ellos tienen halcones que van mirando el tráfico, dónde están los retenes. Son muy hábiles".
Pero el trayecto dejó de ser tolerable al llegar a Guatemala, donde las autoridades y grupos criminales los trataban "como objetos", en medio de un ambiente de corrupción y deshumanización.
María contó que las casas de seguridad allí eran precarias, con condiciones malas y guardias armados que impedían cualquier intento de salir.
Los vehículos usados también cambiaron: pasaron de traslados relativamente cómodos a viajar hacinados, escondidos en autos viejos y durmiendo en lugares sin techo ni baño. Se les prohibió encender los celulares para evitar que el radar los detectara.
Al llegar a Chiapas, las advertencias se volvieron abiertamente violentas. "Si usted no acata las órdenes, les vale y te van a meter un tiro", afirmó Juan.
La última parte del recorrido -unas 15 horas desde Chiapas hasta la capital- se realizó sin escalas.
Finalmente, tras 20 días de viaje desde Cuba, el grupo fue liberado en una estación de metro de la Ciudad de México. En ese punto, les retiraron las pulseras y dieron por terminado el "servicio".
Ya instalado en México, Juan desaconsejó a quienes pretendan tomar esa vía para salir de Cuba.
"Estás arriesgando la vida. Está pagado, pero realmente no sabes cuál es el destino que te depara. Si lo haces de manera legal, vas a tener las puertas abiertas en este país", aseguró.
Preguntas frecuentes sobre la migración cubana hacia México
¿Cómo es la ruta migratoria de los cubanos hacia México?
La ruta migratoria que siguen los cubanos hacia México inicia generalmente en Cuba, desde donde los migrantes compran un "paquete" que los lleva a Nicaragua. Desde Managua, los migrantes continúan el viaje terrestre a través de Honduras y Guatemala hasta llegar a México. Durante el trayecto, los migrantes enfrentan control de redes criminales, alojamiento en casas de seguridad y desplazamientos monitoreados mediante pulseras. La ruta, aunque coordinada, representa un riesgo significativo debido a la corrupción y la violencia en algunas zonas.
¿Qué riesgos enfrentan los migrantes cubanos en su travesía hacia México?
Los migrantes cubanos enfrentan múltiples riesgos en su travesía hacia México, incluyendo la violencia y el trato inhumano por parte de autoridades y grupos criminales en Guatemala, donde las condiciones de las casas de seguridad son precarias. A medida que avanzan hacia México, los migrantes son sometidos a advertencias violentas, y deben viajar en condiciones de hacinamiento y clandestinidad. Además, las redes delictivas controlan su desplazamiento, lo que aumenta el peligro de caer en situaciones de abuso.
¿Por qué los cubanos eligen esta ruta migratoria clandestina hacia México?
Los cubanos eligen esta ruta migratoria clandestina hacia México como una alternativa ante las restricciones migratorias impuestas por Estados Unidos y las condiciones económicas y políticas en Cuba. Para muchos, México representa un destino más accesible para establecerse de manera legal y buscar mejores oportunidades de vida. Sin embargo, la decisión de tomar esta ruta implica riesgos significativos debido al control de redes criminales y las condiciones inseguras a lo largo del trayecto.
¿Qué papel juega Nicaragua en la migración cubana hacia México?
Nicaragua juega un papel crucial en la migración cubana hacia México al permitir la entrada sin visa a ciudadanos cubanos, convirtiéndose en el primer punto de tránsito en la ruta migratoria. Esta política ha facilitado que Nicaragua se convierta en un trampolín para miles de cubanos que buscan llegar a México, generando ingresos significativos para el régimen de Ortega al cobrar tarifas infladas a los migrantes.
