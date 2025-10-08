Cubana critica a compatriotas en caravana de migrantes: “Exigen en México lo que nunca pidieron en Cuba”

Desde México, una joven cubana publicó un video en el que expresa su inconformidad con la participación de ciudadanos cubanos en caravanas migrantes que reclaman documentos ante las autoridades locales.

Identificada en TikTok como @laura__melisa, la joven compartió un video en el que critica la participación de compatriotas en caravanas migrantes que han solicitado al gobierno mexicano su regularización migratoria.

"Yo no sé si yo soy la única cubana que se siente súper indignada con todo lo que está pasando acá en México. Cientos de cubanos haciendo huelgas, caravanas, y exigiéndole al gobierno de México que les dé papeles. Es una vergüenza", afirmó.

“¿Cómo tú vas a venir a un país que no es el tuyo a adquirir derechos cuando en el tuyo nunca lo hiciste?”, cuestionó.

También dijo que rechaza la generalización hacia todos los cubanos por este tipo de acciones: “Lo peor de todo esto es que por esos cuatro datos nos catalogan a todos los cubanos y nos meten al mismo saco. Yo soy cubana también, pero no apoyo eso”.

En el mismo video, explicó que llegó a México con la intención de trabajar y avanzar por sus propios medios: “Yo vine a este país a trabajar, a salir adelante por mis propios medios. Yo no vine a exigirle nada a nadie, ni mucho menos a protestar como si me debieran algo”.

La joven también llamó a tener empatía y a reconocer la oportunidad que representa el país de acogida.

“México nos ha abierto las puertas y eso hay que agradecerlo y no seguir exigiendo cosas que no les corresponden. Tengan un poquito de empatía y sean agradecidos, que México no les debe nada a ninguno de nosotros. Nosotros sí le debemos a México”, recalcó.

Una nueva caravana de migrantes cubanos partió de Tapachula hacia Ciudad de México con el objetivo de presionar a las autoridades para regularizar su estatus.

La salida fue organizada a través de grupos de WhatsApp, ante la desesperación de quienes llevan meses atrapados en condiciones precarias, sin empleo formal y enfrentando discriminación.

Los migrantes denuncian una red de corrupción en Tapachula, donde abogados cobran hasta 22 mil pesos mexicanos para “agilizar” trámites ante la Comar y el INM.

Afirman que quienes no pagan, ven sus solicitudes de refugio rechazadas sin explicación, incluso cuando presentan casos de persecución o vulnerabilidad.

En respuesta a estas condiciones, unos 1,200 migrantes, en su mayoría cubanos, iniciaron una caminata hacia el centro del país.

Los participantes aseguran que no buscan caridad, sino el derecho a trabajar y vivir con dignidad. La marcha contó con acompañamiento de fuerzas de seguridad mexicanas, mientras colectivos de derechos humanos alertaban sobre el colapso administrativo en el sur del país.

En medio del debate, surgieron posturas críticas dentro de la propia comunidad migrante.

Una joven cubana residente en México expresó su rechazo a las protestas, cuestionando que muchos de los que hoy exigen derechos nunca alzaron la voz dentro de Cuba. En su opinión, México ha sido una nación solidaria que merece gratitud, no exigencias.

