Aumentan contrataciones de cubanos en bares y centros nocturnos de Tapachula

La plantilla de trabajadores cubanos en bares, cantinas, botaneros y centros nocturnos de Tapachula tiende a crecer y mantenerse estable durante diciembre, un mes que antes golpeaba con fuerza a este sector por la salida temporal de empleados centroamericanos que regresaban a sus países por Navidad y Año Nuevo.

Hoy, según confirmó a Diario del Sur Antonio Armas, presidente de la Asociación de Establecimientos de Entretenimiento de Tapachula (ASEET), los cubanos representan el grueso del personal extranjero en estos negocios y su permanencia durante las fiestas reduce la rotación que en años anteriores complicaba la operación.

Armas explicó que, en el pasado, el flujo laboral estaba dominado por trabajadores de Guatemala, El Salvador y Honduras, muchos de los cuales se ausentaban en diciembre para pasar las festividades con sus familias, provocando que algunos establecimientos perdieran “hasta la mitad del personal” y tuvieran que buscar empleados mexicanos para cubrir la temporada.

Ese patrón, señaló, se ha modificado con la nueva ola migratoria y cambios en la movilidad regional: parte de los centroamericanos logró regularizar su situación, otros se desplazaron hacia entidades del norte de México y, en paralelo, aumentó la llegada de trabajadores cubanos a Tapachula, ocupando hoy una porción significativa de las plazas en el ramo nocturno.

De acuerdo con el dirigente de la ASEET, actualmente la fuerza laboral del sector se compone, en términos generales, de un 50% de trabajadores mexicanos y un 50% de extranjeros, y dentro de este último grupo los cubanos constituyen el 80%, mientras que los guatemaltecos han pasado a ser minoría.

Entre los factores mencionados para ese cambio, Armas apuntó a la estabilidad de la moneda guatemalteca, que —según su criterio— reduce el incentivo de “venir a ganar pesos” en México.

El elemento que, según el testimonio recogido, marca la diferencia en diciembre es la imposibilidad de muchos cubanos de viajar a Cuba en estas fechas, a diferencia de otros trabajadores que sí podían regresar a sus países.

Esa restricción —indicó Armas— hace que los empleados cubanos permanezcan en Tapachula durante Navidad y Año Nuevo, contribuyendo a que los negocios no sufran la merma estacional de personal que antes era habitual.

El reporte describe este fenómeno como un reflejo de cómo la migración reconfigura de forma silenciosa la vida cotidiana en la frontera sur, especialmente en Tapachula, señalada como una de las ciudades con mayor concentración de personas en contexto de movilidad humana.

En ese escenario, diciembre funciona como un “termómetro social” que exhibe cambios en la dinámica laboral local y en la composición de quienes sostienen sectores como el entretenimiento nocturno en la región.