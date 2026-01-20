Cubanos encabezan solicitudes humanitarias en México, pero pocos logran protección oficial

Vídeos relacionados:

El Instituto Nacional de Migración (INM) de México reconoció que menos del 3% de los extranjeros que solicitan refugio o permisos humanitarios logran recibir protección efectiva.

De casi 150,000 solicitudes registradas entre octubre de 2024 y junio de 2025, solo 5,191 tarjetas por razones humanitarias fueron aprobadas, informó El Universal.

En ese universo, los cubanos encabezan la lista. De las más de 4,000 tarjetas concedidas a migrantes del continente americano, 3,284 correspondieron a ciudadanos de la isla, lo que representa más del 79% del total nacional.

La mayoría de ellos llegó huyendo de la represión política, la crisis económica y la falta de libertades en Cuba, subrayó la fuente.

El informe oficial revela que, aunque México mantiene un discurso de “política humanista”, en la práctica los trámites se prolongan durante meses y los solicitantes quedan atrapados en un limbo legal sin posibilidad de trabajar, estudiar o acceder a servicios básicos.

Organizaciones de derechos humanos y activistas advierten que la falta de recursos y personal en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) agrava la situación, mientras miles de solicitantes esperan respuesta en albergues o calles del sur del país.

De acuerdo con el informe Migración y Derechos Humanos en Ciudad Juárez, elaborado por la organización Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), las principales violaciones que enfrentan las personas en movilidad forzada incluyen deportaciones irregulares, hostigamiento de autoridades, fallas en el debido proceso, extravío de pertenencias, extorsión e incumplimiento en la información sobre sus derechos.

“Las personas que huyen de Cuba y otras naciones del Caribe enfrentan no solo la persecución que los obligó a salir, sino también la indiferencia institucional en México”, señaló una coordinadora universitaria especializada en migración, quien alertó sobre la creciente vulnerabilidad de los solicitantes de asilo.

En ciudades fronterizas como Tapachula o Tijuana, cientos de cubanos permanecen varados en espera de entrevistas o notificaciones, un proceso que puede extenderse más de un año.

En muchos casos, la demora obliga a los migrantes a continuar su travesía hacia la frontera norte en condiciones de riesgo.

Pese a los obstáculos, México sigue siendo uno de los principales destinos de tránsito y refugio temporal para los cubanos que buscan escapar del régimen de La Habana y abrirse camino hacia Estados Unidos.