ETECSA bajo la lupa: Empleados denuncian presiones para actuar como “ciberclarias”

Vídeos relacionados:

Una empleada de la empresa estatal de telecomunicaciones ETECSA en Cienfuegos denunció que el régimen les quita el 10% de su estimulación de sueldo si no retuitean una cierta cantidad de contenido estatal.

“No te voy a dar tantas vueltas. Nos están tumbado el 10% de la estimulación por no retuitear en X cosas de política y que tienen que ver con la empresa de ETECSA, es decir, que ya es obligado”, se lee en un testimonio enviado al activista opositor exiliado Eliecer Ávila.

“Ellos lo pusieron como un indicador y si no la haces, pierdes el 10% de la estimulación, que viene siendo como 1000 pesos. Como te decía, pero también se lo tumban a tu jefe inmediato por yo no tuitear, eso lo hacen para que me obligue a tuitear”, agrega la fuente.

“Te voy a mandar una lista de trabajadores para que veas que casi todos los de la lista salimos afectados”, concluye el testimonio.

Ávila compartió en sus redes el documento y CiberCuba ha podido confirmar de manera independiente que esta práctica tiene lugar al menos en otra provincia.

Los trabajadores de ETECSA, como muchos de los que trabajan en el entramado estatal, son habitualmente objeto de coacciones y presión con tal de que cumplan con las disposiciones del régimen.

Lo más leído hoy:

Recientemente, ETECSA publicó en Mayabeque imágenes de la participación de sus trabajadores en un ejercicio militar para mostrar la preparación defensiva de instituciones y colectivos laborales.

En el mensaje divulgado en Facebook, la División Territorial de ETECSA afirmó que “todos tenemos el compromiso de prepararnos para la defensa de la Patria”.

Sin embargo, las fotografías asociadas al evento generaron burlas e ironías en redes sociales por la precariedad de los medios utilizados.

Las imágenes mostraban prácticas de tiro improvisadas, con mujeres en ropa de oficina y zapatos de tacón.

Lejos de transmitir poderío militar, las escenas fueron interpretadas por muchos usuarios como una muestra de la decadencia del país y un momento para criticar a la empresa estatal por los altos precios de sus planes telefónicos.

“Aquí los efectos de los apagones, la hambruna, la miseria y los precios de ETECSA. Felicidades, vamos por más, vergüenza ajena, son un chiste de mal gusto”, publicó una internauta.

Preguntas frecuentes sobre las presiones en ETECSA y el tarifazo