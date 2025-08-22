María Elvira pide investigar las empresas del sur de la Florida con vínculos con el régimen cubano

Vídeos relacionados:
La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar (R-FL) solicitó formalmente al Departamento de Estado y al Departamento del Tesoro de Estados Unidos que investiguen a compañías del sur de la Florida sospechosas de violar las sanciones contra el régimen cubano.
“Las sanciones no significan nada si no se hacen cumplir”, escribió Salazar en su cuenta de X (antes Twitter).
“Estoy pidiendo al Departamento de Estado y al Tesoro que investiguen a las empresas del sur de la Florida sospechosas de evadir las sanciones estadounidenses y de ayudar a la dictadura cubana. El Distrito 27 exige respuestas”.
Entre las compañías mencionadas se encuentran aquellas que ofrecen paquetes turísticos a la isla, servicio de entrega a domicilio, logística, y venta de autos, "evadiendo las sanciones" a la isla.
La legisladora republicana, representante del sur de la Florida, ha sido una de las voces más firmes en el Congreso contra el acercamiento a La Habana y ha reiterado en múltiples ocasiones que las compañías estadounidenses o radicadas en EE.UU. que mantengan negocios con entidades vinculadas al régimen violan directamente la ley.
El pedido de Salazar aumenta la presión sobre las autoridades federales para investigar posibles redes de evasión de sanciones que pudieran estar beneficiando económicamente al gobierno cubano.
El llamado ocurre en medio de crecientes denuncias de la comunidad exiliada en Miami sobre compañías que, presuntamente, utilizan intermediarios para comerciar con Cuba, a pesar de las restricciones impuestas por Washington.
Varias empresas se dedican a proveer servicios para la isla e inclusa han sido autorizadas por el régimen para actividades comerciales.
En junio pasado una empresa con sede en Miami fue autorizada por el régimen para establecer operaciones de representación comercial en la Isla.
Se trata de Lux Sky Cargo, Inc., una compañía con dirección principal en el 8155 NW 67th Street, en el condado de Miami-Dade, que podrá gestionar representaciones comerciales en el país caribeño, abarcando un amplio abanico de productos como vehículos, partes, alimentos, bebidas, electrodomésticos, combustible, telefonía celular y contenedores refrigerados, entre otros.
Preguntas frecuentes sobre la investigación de empresas en Florida con vínculos al régimen cubano
¿Por qué María Elvira Salazar está pidiendo investigar a empresas del sur de Florida?
María Elvira Salazar solicita investigar las empresas del sur de Florida porque sospecha que algunas están evadiendo las sanciones estadounidenses y ayudando económicamente al régimen cubano. La congresista busca que las autoridades federales tomen medidas para asegurar que las sanciones se cumplan efectivamente.
¿Qué tipo de empresas están bajo sospecha de violar las sanciones contra Cuba?
Las empresas bajo sospecha incluyen aquellas que ofrecen servicios como paquetes turísticos a Cuba, logística, entrega a domicilio y venta de autos, entre otros. Estas empresas supuestamente evaden las sanciones para mantener relaciones comerciales con el régimen cubano, lo cual está prohibido por la ley estadounidense.
¿Qué impacto tiene la actividad de estas empresas en la comunidad cubanoamericana?
La actividad de estas empresas podría estar beneficiando económicamente al gobierno cubano, lo cual es una preocupación para la comunidad cubanoamericana que se opone al régimen socialista. Además, genera tensiones políticas y sociales en el sur de Florida, donde reside una gran cantidad de exiliados cubanos que han sufrido las consecuencias del régimen.
¿Qué acciones ha tomado la congresista Salazar para abordar este tema?
María Elvira Salazar ha solicitado formalmente al Departamento de Estado y al Departamento del Tesoro de Estados Unidos que investiguen a estas empresas. Su objetivo es que las sanciones contra el régimen cubano se hagan cumplir y que cualquier empresa que viole estas sanciones enfrente las consecuencias legales pertinentes.
