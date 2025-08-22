María Elvira pide investigar las empresas del sur de la Florida con vínculos con el régimen cubano

Vídeos relacionados:

La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar (R-FL) solicitó formalmente al Departamento de Estado y al Departamento del Tesoro de Estados Unidos que investiguen a compañías del sur de la Florida sospechosas de violar las sanciones contra el régimen cubano.

“Las sanciones no significan nada si no se hacen cumplir”, escribió Salazar en su cuenta de X (antes Twitter).

“Estoy pidiendo al Departamento de Estado y al Tesoro que investiguen a las empresas del sur de la Florida sospechosas de evadir las sanciones estadounidenses y de ayudar a la dictadura cubana. El Distrito 27 exige respuestas”.

Entre las compañías mencionadas se encuentran aquellas que ofrecen paquetes turísticos a la isla, servicio de entrega a domicilio, logística, y venta de autos, "evadiendo las sanciones" a la isla.

La legisladora republicana, representante del sur de la Florida, ha sido una de las voces más firmes en el Congreso contra el acercamiento a La Habana y ha reiterado en múltiples ocasiones que las compañías estadounidenses o radicadas en EE.UU. que mantengan negocios con entidades vinculadas al régimen violan directamente la ley.

Carta de la congresista. X / Maria Elvira Salazar

El pedido de Salazar aumenta la presión sobre las autoridades federales para investigar posibles redes de evasión de sanciones que pudieran estar beneficiando económicamente al gobierno cubano.

El llamado ocurre en medio de crecientes denuncias de la comunidad exiliada en Miami sobre compañías que, presuntamente, utilizan intermediarios para comerciar con Cuba, a pesar de las restricciones impuestas por Washington.

Varias empresas se dedican a proveer servicios para la isla e inclusa han sido autorizadas por el régimen para actividades comerciales.

En junio pasado una empresa con sede en Miami fue autorizada por el régimen para establecer operaciones de representación comercial en la Isla.

Se trata de Lux Sky Cargo, Inc., una compañía con dirección principal en el 8155 NW 67th Street, en el condado de Miami-Dade, que podrá gestionar representaciones comerciales en el país caribeño, abarcando un amplio abanico de productos como vehículos, partes, alimentos, bebidas, electrodomésticos, combustible, telefonía celular y contenedores refrigerados, entre otros.

