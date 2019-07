Carlos Carrasco, de los Indios de Cleveland, revela que tiene leucemia

Publicado el Sábado, 6 Julio, 2019 - 18:36 (GMT-5)

Cleveland (EE.UU.), 6 jul (EFE).- El abridor de los Indios de Cleveland, el venezolano Carlos Carrasco, de 32 años, dice que está recibiendo tratamiento para la leucemia y asegura que esta etapa en su vida lo hará más fuerte de lo que era.



Carrasco dio a conocer su situación médica a una estación de televisión durante una visita a un hospital en la República Dominicana.



En la entrevista el venezolano dijo que se siente positivo sobre su pronóstico, diciendo que la condición está "bajo control", y agregó que regresará al equipo "a finales de julio".

En un vídeo que Carrasco publicó en su cuenta de Twitter, el sábado, dice que un análisis de sangre después de una práctica con el equipo durante los entrenamientos de primavera suscitó cierta preocupación, y que le diagnosticaron leucemia en mayo.



"Nunca pensé que tendría algo como esto, porque juego béisbol, estoy muy saludable", afirmó Carrasco en el vídeo, en el que agregó "nunca sabes lo que está pasando dentro de tu cuerpo".



"Cuando me enteré, me fortalecí aún más, luego me sentí obligado a trabajar en esto. Además tengo a muchas personas detrás de mí que me ayudan, especialmente a mis compañeros de equipo y mi familia", añadió el lanzador.



Los Indios pusieron a Carrasco en la lista de lesionados el 5 de junio con un trastorno sanguíneo no especificado, diciendo que el lanzador "se alejaba del béisbol para explorar el tratamiento óptimo y las opciones de recuperación".



En ese informe indicaban que esperaban que Carrasco regresara "en algún momento de esta temporada".



Antes del inicio de juego del serie interligas del sábado contra los Rojos de Cincinnati, el piloto Terry Francona expresó que el club conocía los detalles de la condición de Carrasco, pero se negó a hablar sobre la condición de su lanzador más allá de lo que se dijo en el vídeo.



"Carlos hablará con ustedes el jueves por la noche en nuestro entrenamiento. Él todavía está lanzando y haciendo todo eso", dijo Francona.



El lanzador tenía marca de 4-6 con efectividad de 4.98 en 12 aperturas esta temporada antes de ir a la lista de lesionados.



Carrasco firmó contrato con los Indios por cuatro años y 47 millones de dólares en diciembre.



En 10 temporadas, todas con los Indios, tiene registro de 83-68 en 219 apariciones, de las cuales 183 son aperturas.



La leucemia es un tipo de cáncer que afecta la sangre y la médula ósea. Existen numerosas formas de la enfermedad, muchas de las cuales son altamente tratables.

