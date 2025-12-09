Aroldis Chapman figura en el roster preliminar de Gran Bretaña para el Clásico Mundial 2026

Vídeos relacionados:

El estelar relevista cubano Aroldis Chapman figura en el roster preliminar de la selección de Gran Bretaña para el Clásico Mundial de Béisbol 2026, según confirmaron fuentes al periodista Francys Romero.

En sus redes sociales, el comunicador expuso que aunque aún quedan trámites pendientes, la voluntad del lanzador -quien ha declinado representar a su país natal- es participar en el torneo si recibe el permiso de los Boston Red Sox, su actual organización.

La posibilidad de ver al “Misil” vestido con el uniforme británico marca un nuevo capítulo en su carrera internacional y en el crecimiento del programa de béisbol del Reino Unido, que ha sumado figuras de alto perfil en los últimos años.

Una temporada 2025 histórica para Chapman

Chapman llega a esta etapa tras firmar una temporada surrealista en 2025, en la que fue reconocido con el Premio al Relevista del Año de la Liga Americana, consolidándose como uno de los brazos más dominantes del bullpen en MLB.

El cubano dejó números sobresalientes, recuperó velocidad y comando, y se mantuvo como un factor decisivo en finales apretados. Su nivel de rendimiento hizo que varios equipos manifestaran interés durante la temporada, pero finalmente los Red Sox apostaron por quedarse con él como pieza clave para su cuerpo de relevistas.

Trámites y autorización pendiente

Para que se concrete su participación con Gran Bretaña, Chapman deberá recibir autorización de Boston y cumplir con los requisitos administrativos.

Si se materializa, el holguinero sería una de las principales figuras del equipo británico, que buscará mejorar su actuación en el torneo y competir con una plantilla más experimentada.