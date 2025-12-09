Aroldis Chapman figura en el roster preliminar de Gran Bretaña para el Clásico Mundial 2026

Vídeos relacionados:
El estelar relevista cubano Aroldis Chapman figura en el roster preliminar de la selección de Gran Bretaña para el Clásico Mundial de Béisbol 2026, según confirmaron fuentes al periodista Francys Romero.
En sus redes sociales, el comunicador expuso que aunque aún quedan trámites pendientes, la voluntad del lanzador -quien ha declinado representar a su país natal- es participar en el torneo si recibe el permiso de los Boston Red Sox, su actual organización.
La posibilidad de ver al “Misil” vestido con el uniforme británico marca un nuevo capítulo en su carrera internacional y en el crecimiento del programa de béisbol del Reino Unido, que ha sumado figuras de alto perfil en los últimos años.
Una temporada 2025 histórica para Chapman
Chapman llega a esta etapa tras firmar una temporada surrealista en 2025, en la que fue reconocido con el Premio al Relevista del Año de la Liga Americana, consolidándose como uno de los brazos más dominantes del bullpen en MLB.
El cubano dejó números sobresalientes, recuperó velocidad y comando, y se mantuvo como un factor decisivo en finales apretados. Su nivel de rendimiento hizo que varios equipos manifestaran interés durante la temporada, pero finalmente los Red Sox apostaron por quedarse con él como pieza clave para su cuerpo de relevistas.
Trámites y autorización pendiente
Para que se concrete su participación con Gran Bretaña, Chapman deberá recibir autorización de Boston y cumplir con los requisitos administrativos.
Si se materializa, el holguinero sería una de las principales figuras del equipo británico, que buscará mejorar su actuación en el torneo y competir con una plantilla más experimentada.
Preguntas frecuentes sobre Aroldis Chapman en el Clásico Mundial de Béisbol 2026
¿Aroldis Chapman jugará para Gran Bretaña en el Clásico Mundial de Béisbol 2026?
Aroldis Chapman figura en el roster preliminar de la selección de Gran Bretaña para el Clásico Mundial de Béisbol 2026, aunque su participación depende de recibir el permiso de los Boston Red Sox, su actual equipo. Chapman ha mostrado interés en representar a Gran Bretaña después de declinar hacerlo por su país natal, Cuba.
¿Por qué Aroldis Chapman no quiere jugar para Cuba en el Clásico Mundial?
Aroldis Chapman ha declinado representar a Cuba en eventos internacionales debido a su postura crítica hacia el régimen cubano. Esta decisión es compartida por otros peloteros cubanos que han emigrado y mantenido distancia con el gobierno de la isla, el cual sigue controlando estrictamente la participación de sus atletas en eventos internacionales.
¿Cómo fue la temporada 2025 de Aroldis Chapman con los Boston Red Sox?
Chapman tuvo una temporada histórica en 2025 con los Boston Red Sox, siendo reconocido con el Premio al Relevista del Año de la Liga Americana. Registró un ERA de 1.15, un WHIP de 0.86, y logró consolidarse como uno de los brazos más dominantes en el bullpen de la MLB. Además, fue clave en los playoffs, ayudando a su equipo a avanzar con su desempeño sobresaliente.
¿Qué otros equipos han mostrado interés en Aroldis Chapman?
Además de Gran Bretaña, el equipo de Estados Unidos también contactó a Chapman para saber si estaba disponible para jugar con ellos en caso de ser invitado, aunque la conversación no fue oficial. Chapman ha demostrado ser un jugador valioso y su capacidad sigue despertando interés en diversas selecciones nacionales de béisbol.
