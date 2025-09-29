Aroldis Chapman firma una temporada histórica y se alista para playoffs con Boston

Vídeos relacionados:

La temporada 2025 de Aroldis Chapman, ahora con los Medias Rojas de Boston, quedará registrada como una de las más dominantes para un relevista en la historia de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB).

De acuerdo con el periodista Francys Romero en la red social Facebook, el cerrador holguinero terminó tercero de todos los tiempos en OPS permitido, una métrica que combina el porcentaje de embasamiento y el poder de las conexiones de los bateadores rivales, reflejando de forma precisa el daño que un lanzador logra evitar.

Con bajo promedio de .387, solo queda por detrás de Craig Kimbrel (.358, 2012) y Eric Gagné (.374, 2003).

En el caso de los lanzadores, un OPS más bajo significa un control absoluto sobre los bateadores, y el “Misil” ha estado a la altura de dos de las campañas más icónicas para un relevista en la era moderna.

Además de su temporada histórica, Chapman clasificó a la postemporada con los Boston, que avanzaron al wild card y se medirán en una serie corta de tres juegos ante su archirrival, los New York Yankees, precisamente un equipo donde el cubano militó. Su experiencia y dominio en la lomita serán piezas clave para las aspiraciones de Medias Rojas en octubre.

