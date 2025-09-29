Aroldis Chapman firma una temporada histórica y se alista para playoffs con Boston

Vídeos relacionados:
La temporada 2025 de Aroldis Chapman, ahora con los Medias Rojas de Boston, quedará registrada como una de las más dominantes para un relevista en la historia de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB).
De acuerdo con el periodista Francys Romero en la red social Facebook, el cerrador holguinero terminó tercero de todos los tiempos en OPS permitido, una métrica que combina el porcentaje de embasamiento y el poder de las conexiones de los bateadores rivales, reflejando de forma precisa el daño que un lanzador logra evitar.
Con bajo promedio de .387, solo queda por detrás de Craig Kimbrel (.358, 2012) y Eric Gagné (.374, 2003).
En el caso de los lanzadores, un OPS más bajo significa un control absoluto sobre los bateadores, y el “Misil” ha estado a la altura de dos de las campañas más icónicas para un relevista en la era moderna.
Además de su temporada histórica, Chapman clasificó a la postemporada con los Boston, que avanzaron al wild card y se medirán en una serie corta de tres juegos ante su archirrival, los New York Yankees, precisamente un equipo donde el cubano militó. Su experiencia y dominio en la lomita serán piezas clave para las aspiraciones de Medias Rojas en octubre.
Preguntas frecuentes sobre la histórica temporada de Aroldis Chapman en 2025
¿Por qué se considera histórica la temporada 2025 de Aroldis Chapman?
La temporada 2025 de Aroldis Chapman se considera histórica por su dominio excepcional como relevista, terminando tercero de todos los tiempos en OPS permitido, una métrica clave que combina el porcentaje de embasamiento y el poder de las conexiones de los bateadores rivales. Su desempeño lo coloca al nivel de campañas icónicas de otros relevistas en la era moderna de la MLB.
¿Qué logro alcanzó Chapman con los Medias Rojas de Boston en 2025?
Aroldis Chapman logró clasificar a la postemporada con los Medias Rojas de Boston, avanzando al wild card para enfrentarse a los Yankees de Nueva York. Su experiencia y dominio son fundamentales para las aspiraciones de Boston en los playoffs.
¿Qué estadísticas destacan a Chapman como uno de los mejores cerradores de 2025?
Chapman lideró a todos los relevistas con un 1.15 de efectividad (ERA) y limitó a sus rivales a un promedio ofensivo de .130. Además, completó nueve salidas consecutivas sin permitir un solo hit, una hazaña inédita en su carrera, reafirmando su dominio en la MLB a sus 37 años.
¿Qué contrato recibió Aroldis Chapman para 2026?
Chapman recibió una extensión de contrato con los Medias Rojas de Boston para 2026, con un salario de 12 millones de dólares y un bono por firmar de 1 millón. El acuerdo incluye una opción de adquisición mutua para 2027, lo que refleja la confianza del equipo en su rendimiento futuro.
