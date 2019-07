Denuncian "el pésimo servicio" de una tienda de ETECSA en La Habana, Cuba

Publicado el Jueves, 18 Julio, 2019 - 13:55 (GMT-5)

Hola me dirijo a ustedes para tratar el tema ya casi agotado: el pésimo servicio que existe en el sector estatal de Cuba.

Fui a comprar tarjetas Wi-Fi al establecimiento de ETECSA situado en la Avenida del Puerto, exactamente en Almacenes San José (La Habana). El horario de apertura era de 9:30 AM (horario adaptado evidentemente a las necesidades del departamento. ¡Cómo si fuera particular!) hasta las 5:00 PM.

Eran las 9:35 y los trabajadores de la feria me dijeron con cara de desaliento... ¡A lo mejor no vienen hoy! ¡A veces no abren (sin previo aviso)!

Finalmente cuando me iba, venían los 3 DUEÑOS (sic) de la oficina comercial (sus trabajadores). ¡Con la lentitud que caracteriza a quien tiene el poder para hacer sentir muy mal al cliente!

Se pusieron a conversar con los transeúntes y vendedores, a reír como si estuvieran en vacaciones de verano.

9:40 am. Se dirigió una muchacha a mí con estas palabras. SIN UN PREVIO BUEN DÍA, ni dirigir su mirada a mí:

- Ahora tienes q esperar 15 minutos a encender las máquinas.

- ¡15 minutos! -respondí alarmada– Pero entonces tenías que haber llegado 9 AM.

- Estábamos en una reunión. ¿Una reunión? La justificación de los cubanos. O echarle la culpa a (Donald) Trump.

Entraron a la oficina, encendieron las luces. Hicieron comentarios inadecuados de los que estábamos esperando. ¡Cómo si fuera un favor lo que harían!

¿Y qué ustedes creen? ¡Se pusieron a revisar sus teléfonos celulares!

Cuando se percató el señor dentro de la oficina que tiramos fotografías y estábamos molestos. Nos hicieron pasar.

Tres trabajando y puedes pasar de 1 en 1.

10 AM Pude comprar 3 TARJETAS (sic) que es lo regulado. Por favor, vendan las tarjetas por lo menos 5 por personas.

¡Después de siempre tener que hacer enormes colas!

Al final los trabajadores de las oficinas de ETECSA buscan sus mecanismos para revender las tarjetas. El mismo país hace que todo esté más caro en la bolsa negra.

Saludos y muchas gracias.

