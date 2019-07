Se presenta en La Habana por primera vez el libro proscrito “Los años de orígenes”

Publicado el Lunes, 22 Julio, 2019 - 07:23 (GMT-5)

Después de cuarenta años de publicado ha sido posible presentar en Cuba el afamado libro “Los años de orígenes” del escritor cubano Lorenzo García Vega, “la última obra maestra del origenismo”.

El acontecimiento no estuvo exento de tropiezos: las autoridades impidieron la entrada a la isla de uno de los presentadores, el poeta y ensayista Jorge Luis Arcos, que reside en Argentina, sin ofrecerle explicación alguna. Esta prohibición corrió a cargo del Ministerio de Interior - que es quien se encarga de controlar las entradas y salidas del país – y cuyas veleidades a ratos nos es difícil leer. Teniendo en cuenta que Arcos ya había visitado Cuba en 2016, invitado por Casa de las Américas, puede especularse que esta presentación, en específico, no complació a las autoridades y decidieron estropearla un poco haciéndonos saber quién manda.

Lorenzo García Vega ha estado censurado en Cuba desde su partida, a mediados de los 60’s, y la razón no es difícil de averiguar: renegó también del supremo líder Fidel Castro convirtiéndose en proscrito hasta estos días. Durante el evento se recordó cómo la poeta Reina María Rodríguez, Premio nacional de literatura, prometió a García Vega que su libro vería la imprenta en la isla y el autor murió sin ver ese deseo hecho realidad, a pesar de los esfuerzos de Reina María.

La presentación del libro estuvo a cargo de Carlos Aníbal Alonso, director de ediciones Rialta, Juan Manuel Tabío, ensayista y prologuista de esta edición, y Enrique Saínz, también ensayista, estudioso de Orígenes y amigo personal del publicado autor. Éste último relató con intensidad momentos de su relación con García Vega, a quien defendió como uno de los autores más importantes de Cuba.

Presentación en La Habana del libro "Los años de orígenes"

Lorenzo García Vega es un autor polémico, que no ha dejado a sus lectores impasibles. Por una parte, sus efusiones verbales despertaron grandes rencores. Por la otra, nos cuenta Saínz, el origenista ha sido venerado por escritores posteriores, entre ellos el grupo Diáspora, quien lo rescató como suyo y muchos lo defienden como figura central en el canon literario cubano.

Otra novedad comportó este evento: no sólo es la primera vez que “Los años de orígenes” se publica por cubanos y se introduce en Cuba, sino que también fue la presentación en la isla del proyecto cultural Rialta, conducido desde México por jóvenes escritores cubanos que han cambiado de domicilio, pero que siguen queriendo interactuar con la vida literaria de la isla. Rialta tiene tres líneas de acción, explica su director: primero la producción editorial de libros, luego la conformación de un Archivo que recupere el patrimonio histórico latinoamericano, y en tercer lugar la revista en línea “Rialta Magazine” que ya va por el número 28. Las ediciones, bien cuidadas, casi llegan a los 20 títulos. Todo esto ocurrió en un espacio autónomo, “Artista x Artista”, y hubiera sido imposible en territorio estatal.

