El látigo y el cascabel del cubano Roberto Márquez

Roberto Márquez, 38 años, una hija. Cambió la toga ganada en la Universidad de Camagüey por el exilio, donde ha sobrevivido con múltiples oficios, pero está satisfecho del camino emprendido y, desde hace poco parodia la dureza de Cuba al ritmo de Cascabel y Látigo, que se ha viralizado en la blogosfera cubana por la pericia en el choteo y el acople de voz, música y memes.

Con Roberto, CiberCuba arranca su Vuelta el Mundo en 80 cubanos, que es número paródico, como casi todo lo concerniente a Cuba, cuya Charada identifica ese guarismo con las cábalas de Médico Viejo, Paraguas y Desesperado. Casi un silogismo de las urgencias de la isla.

Tu parodia de “Y en eso llegó Fidel”, de Carlos Puebla, se ha hecho viral en la blogosfera cubana y luego han seguido otras. ¿Cómo se te ocurrió?

Desde niño parodio todo en mi cabeza y la gente reía, de hecho a no ser que me guste mucho casi siempre canto para mí todo al revés... en la ducha claro. Lo de Cuba es seguir la vieja tradición del choteo, reírnos de nosotros nos salva y nos condena... ya sabes. Hacía cosas para mí en mi muro y comenzaron a llegar demasiado lejos y bueno...

¿Quiénes te acompañan en ese empeño por desdramatizar la tragedia cubana?

Yo quería hacer algo fresco y divertido contra la censura y una amiga que quiero mucho me presentó a ese genial actor que siempre ven, Alberto Maceo, alguien con mis ganas de hacer patria desde una ética frontal y con la verdad, que tenga como aderezo la ironía, la sátira, el sarcasmo. Luego, está Antonio la Rossi, un genio del arte desenfadado y con una mirada desde Europa que nos complementa y que es el influencer que ha viralizado muchas de mis cosas y, por último, la hacker en la sombra; que aún debe seguir a resguardo.

¿Por qué Cascabel y Látigo?

Cascabel y Látigo es mi idea pero yo no decido nada. Somos una familia muy democrática de cubanos con algún talento que tiran su grano de arena contra el escudo de la censura en Cuba. Creemos que la mejor arma contra lo prohibido es el humor y la usamos. No hay una idea preconcebida, se trata de divertirnos y entretener pero con un mensaje claro sobre la realidad de Cuba y algunos martillazos sobre el muro del miedo.

¿Cuándo y por qué saliste de Cuba?

Salí de Cuba hace seis años, por circunstancias personales muy duras. No poder ejercer mi profesión de jurista era una de ellas y, además, quería darle un futuro diferente a mi hija. Que es algo sobre lo que pienso escribir algún día, al igual que contar mi travesía por Latinoamérica hacia Estados Unidos.

¿Cómo te ganas la vida en el exilio?

Como todo cubano que llega y quiere hacer las cosas bien he hecho de todo pero no sin medida, como cantaría José José. Aquí naces de nuevo pero sin padres que te arropen y el principio es duro. Gateas y te caes. He trabajado en la construcción y en cocinas. Ahora trabajo en una compañía de un grupo de hoteles, donde soy una especie de pitcher relevo para asuntos sin importancia en un grupo pequeño dentro de una gran corporación y, menos mal, que mi jefe no es cubano y no leerá esta definición.

Este país es una escuela que no permite errores y debes trabajar duro para poder llegar a tus metas. No hay milagros acá, pero la realidad puedes ir adecuándola a lo que vas soñando y aunque no llegues siempre a todo; ya eso es un privilegio.

¿Qué nuevas parodias estás perpetrando?

Escribo un poquito cada día, no solo parodias. Tengo otros proyectos y la página tiene chistes, memes, a veces cosas muy tristes o muy serias y quiero ser fresco y actual porque Cascabel y Látigo funciona como un cómic político sobre Cuba. Lo mínimo que pase ya debes tener algo que ofrecer y, a veces, un simple meme es todo el día pensando, pero me es divertido y estoy haciendo como cinco parodias y otras que ya están, pero en las próximas horas viene una sobre nuestra aduana, ese uniformado mecanismo de extorsión.

