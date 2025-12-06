Alerta para cubanos: Nueva unidad de USCIS endurece filtros y reabre casos ya aprobados

Vídeos relacionados:

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció la creación de una unidad especializada para reforzar la detección de “terroristas, delincuentes extranjeros y otros ciudadanos extranjeros” que representen una amenaza potencial para la seguridad pública o hayan incurrido en fraude u otros delitos.

La nueva estructura, llamada Centro de Verificación de Antecedentes del USCIS, tendrá sede en Atlanta y busca centralizar verificaciones “mejoradas” sobre solicitudes y peticiones migratorias, un cambio que impacta a cualquier nacionalidad que tramite beneficios migratorios, incluidos los cubanos.

"Se encargará de revisar las solicitudes pendientes, así como una revisión más integral de las solicitudes de extranjeros ya aprobadas. Las revisiones priorizarán las solicitudes de países de interés designados por el presidente", dijo USCIS sobre el centro.

Según el comunicado, el centro aprovechará capacidades de revisión sobre información clasificada y no clasificada y realizará un análisis “complementario” más exhaustivo de expedientes.

USCIS afirmó que el plan incluye el uso de tecnologías de vanguardia, incluida la inteligencia artificial, y el apoyo de recursos de investigación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y otras agencias policiales y de inteligencia.

El director de USCIS, Joseph B. Edlow, justificó la medida alegando que el papel de la agencia “nunca ha sido tan crucial” y citó “incidentes violentos recientes”, incluido un ataque cometido por un extranjero contra miembros de la Guardia Nacional en territorio estadounidense.

Edlow también aseguró que, a diferencia del enfoque previo —que describió como orientado a agilizar trámites sin considerar impactos—, bajo la presidencia de Donald Trump se están implementando más salvaguardas para impedir que “fraude, engaño y amenazas” vulneren el sistema migratorio.

La nueva unidad no se limitará a revisar casos nuevos. USCIS indicó que también realizará una revisión más integral sobre solicitudes ya aprobadas, y que priorizará expedientes de “países de interés” designados por el presidente, sin detallar en el anuncio cuáles serían esos países.

El establecimiento del centro se presenta como parte de una batería de medidas recientes vinculadas a la Orden Ejecutiva 14161, incluyendo una pausa en decisiones afirmativas de asilo, reglas propuestas para reforzar verificaciones antes de extender permisos de trabajo y la creación de agentes especiales de USCIS con autoridad policial para investigar, arrestar y procesar violaciones migratorias, de acuerdo con el mismo texto.

En el trasfondo, el documento menciona además que la administración Trump analiza ampliar restricciones de viaje a ciudadanos de “al menos 30 o 32 países”, una posibilidad impulsada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, tras un tiroteo reciente en Washington D. C. que se convirtió en argumento para endurecer filtros.

Actualmente, Estados Unidos mantiene restricciones totales o parciales para 19 países bajo una proclamación presidencial fechada el 4 de junio de 2025, y DHS ha indicado que anunciará una lista actualizada “pronto”, sin precisar qué naciones se incluirían.