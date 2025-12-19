¡No lo podía creer! Le mandó este regalo a su madre en Cuba con su primer pago de TikTok Shop

Una joven cubana emocionó a miles de usuarios en redes sociales al mostrar cómo utilizó su primer pago de TikTok Shop para cumplirle un sueño a su madre en Cuba.

“Gracias, Señor, por poderle cumplir un sueño hoy a mi madre, exactamente el día que cumplo tres años acá. TikTok Shop, gracias, gracias, gracias”, escribió la creadora del video publicado en su cuenta @jennymyshop.

En las imágenes, se puede ver el emotivo momento en que la madre, visiblemente sorprendida y entre lágrimas, recibe un refrigerador nuevo, enviado como regalo por su hija desde el extranjero.

“Mi primer cobro de TikTok Shop fue para cumplirle un sueño a mi madre. Toda la obra es de Dios, gracias y no se rindan chicas”, se lee en el texto del video, que ya acumula miles de reproducciones y mensajes de felicitación.

La mujer no puede contener la emoción mientras observa el electrodoméstico recién llegado, símbolo de sacrificio y amor familiar en medio de la difícil situación económica que atraviesan los cubanos dentro de la isla.

El gesto de la joven ha sido aplaudido por muchos usuarios que destacaron su gratitud y esfuerzo por ayudar a sus padres, un ejemplo que refleja la realidad de miles de cubanos que trabajan desde el exterior para mejorar la vida de sus familias.