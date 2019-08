Residente hace llorar a Bad Bunny con una profunda confesión

Publicado el Martes, 6 Agosto, 2019 - 13:05 (GMT-5)

Bad Bunny y Residente se han convertido en dos grandes amigos y la complicidad que tienen les ha llevado a grabar juntos un episodio del programa que tiene el exvocalista de Calle 13 en su perfil de Instagram, donde contesta a preguntas de los usuarios.

En el capítulo que participa Bad Bunny, los dos contestaron a algunas cuestiones que les mandaron sus fans y una de las respuestas que dio Residente hizo llorar al trapero puertorriqueño.

"¿Admiras a Benito?", le preguntaron. Y la respuesta del rapero emocionó tanto al intérprete de Está Rico que no pudo contener las lágrimas.

No ad for you

"Admiro a Benito. Sino no hubiese hecho nada con él. Me enfada la gente que no puede identificar lo que admiro de Benito, te tiran porque no tienen la capacidad de admirar lo que yo admiro", dice, mientras que el Conejo Malo se tapa los ojos visiblemente emocionado.

Además de la música, los dos artistas tienen muchas cosas en común, como su compromiso con su país natal Puerto Rico.

Ambos participaron activamente en las protestas que tuvieron lugar en la capital para pedir la renuncia del gobernador. Incluso lanzaron una canción a modo de protesta que se titula Afilando los cuchillos.

Posteriormente se unieron para la canción Bellacoso, un tema que fusiona los ritmos del hip-hop con el dembow. ¿No la has escuchado todavía?

¿Tienes algo que reportar? Envíalo a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+34-962-353-194

Recibe todo el contenido de CiberCuba sin censura por Telegram: CiberCuba en Telegram

Suscríbete a las notificaciones de CiberCuba: