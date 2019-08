"Me avergüenzo una vez más de esos que hoy nos dirigen", dice usuaria de Snet tras la ilegalización de la red inalámbrica en Cuba

Publicado el Sábado, 10 Agosto, 2019 - 17:26 (GMT-5)

La decisión ministerial que ha prohibido el funcionamiento de Snet, la mayor red inalámbrica independiente que ha estado conectando miles de computadores a lo largo de La Habana por años, ante la escasa conectividad estatal, está causando gran revuelo entre los usuarios de la red cubana.

"Una vez más se demuestra que en este país las voces del pueblo no son para nada escuchadas y que nuestros Ministerios hacen lo que les place" (...), aseguró en el grupo de Facebook de Snet la usuaria Damayanti Álvarez, luego de una reunión celebrada el viernes, en la cual directivos del Ministerio de Comunicación de Cuba (MINCOM) ratificaron la prohibición de las operaciones de cualquier red como la de Snet en el país.

"Me avergüenzo una vez más de esos que hoy nos dirigen, de esos que tienen la mente tan obtusa que no comprenden que en la innovación y renovación está el futuro", añadió.

Captura de pantalla de Facebook/Grupo Snet

"Hoy mi amanecer ha sido triste. En la noche de ayer se nos dio a conocer que ninguna de las propuestas presentadas por nuestra red Snet fue aprobada por el Mincon, por lo que Snet desaparecerá. En plena era de la tecnología, CUBA da otro paso hacia atrás", asegura esta ciudadana luego de aclarar que los representantes de Snet en la reunión entregaron varios documentos con propuestas y una carta dirigida al mandatario Miguel Díaz-Canel, ninguno de los cuales fueron atendidos por las autoridades.

"Acaso pedimos algo que viole algún principio revolucionario? Una red que se hizo con esfuerzos propios, sin la ayuda directa de nuestro gobierno, una red que abarca a toda Ciudad Habana, que ha sacado de la calle a miles de jóvenes y les ha hecho más llevadera la vida", se pregunta Álvarez.

Muchos jóvenes en la capital han encontrado en Snet una vía para intercambiar información, en un país donde la mayoría de los ciudadanos ni siquiera puede abrir Youtube desde sus casas.

"Esta red la montaron personas comunes que ni siquiera sabían al principio lo que hacían y hoy somos miles afiliados a ella. Esta red ha crecido gracias a nuestros sacrificios y a pesar de nuestras carencias ¿por qué nos hacen esto? ¿ No comprenden que Snet ha significado grandes cambios en la vida de muchos, como yo?", agregó Álvarez.

Administradores de Snet han asegurado haber tenido más de 40 mil usuarios conectados a través de su red, los cuales se han beneficiado de servicios como servidores, intercambio de datos, juegos, etc.

"Nos obligan a alejarnos de los amigos que hemos hecho, de las horas escuchando música en un canal de un Ts, de estar al día con las últimas noticias del mundo y de compartir risas y hasta lágrimas en un post", lamentó esta cubana ante la intención clara del Estado de impedir la circulación libre de información entre los ciudadanos.

En la reunión de este viernes incluso se supo que los directivos contemplan suplantar la red independiente Snet con operaciones similares pero ejecutadas a través de los Joven Club del país, de manera que todo el tráfico pueda quedar bajo registro institucional.

"Pero no, no es verdad, no nos obligan, al final la culpa no es del Mincom: es el sistema, el conformismo, las mentiras y sobre todo, nuestra propia culpa por aguantar, porque a este pueblo hace mucho le extirparon el gen mambí", indicó la usuaria de Snet.

Este sábado decenas de personas protestaron de manera pacífica frente al MINCOM para pedirle al Gobierno que revisara la legislación sobre redes inalámbricas en Cuba, recientemente aprobada.

Varios manifestantes han asegurado que las quejas continuarán si el Gobierno no escucha los reclamos de esta comunidad.

