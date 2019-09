El polizón cubano Yunier García Duarte ya pudo conversar con su hija y sus padres

Publicado el Jueves, 26 Septiembre, 2019 - 14:45 (GMT-5)

El joven cubano Yunier García Duarte, quien llegó escondido al aeropuerto de Miami en la barriga de un avión, ya pudo hablar con sus padres y su pequeña hija en la isla luego de que un juez de inmigración le concediera el asilo político y lo pusieran en libertad.

En declaraciones para Telemundo 51, dijo estar "alegre" y a la vez "nervioso".

"No me esperaba que fuese tan rápido. En un momento me dijeron "vístete que te vas", no me pude despedir de muchos compañeros que están ahí", dijo el polizón cubano de 26 años por vía telefónica.

En el día de ayer, García Duarte salió del Centro de Detención de Krome, donde se encontraba arrestado tras llegar al Aeropuerto Internacional de Miami el pasado mes de agosto.

El joven dijo al reportero Yusnaby Pérez que tiene "un agradecimiento enorme para toda la comunidad cubanoamericana del sur de la Florida, para todos los inmigrantes, para los medios de comunicación".

Por su parte, el abogado Willy Allen, quien ha estado siguiendo el caso, dijo a CiberCuba: "Estamos muy contentos por Yunier, que quiere incorporarse a esta sociedad, superarse y ganarse la vida en libertad".

Por el momento, el joven planea vivir en Georgia, donde radica su prima, y allí trabajar y aprender inglés.

A CiberCuba Yunier relató sobre su trayectoria en el avión en el que salió de Cuba: "Todo el tiempo no podía parar de pensar si iba a sobrevivir y traté de calmarme para consumir el menor oxígeno posible. Esos minutos fueron horas, cuando me muera todavía voy a recordar el momento".

Ahora que está en libertad y con asilo político concedido, el joven se encuentra con su familia en la Florida, la cual estuvo más de un mes esperando verlo junto a ellos.

Cuando le preguntaron cómo se ve en los Estados Unidos en 5 años, dijo que esperaba estar reunido con toda su familia.