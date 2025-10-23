Régimen cubano destierra por segunda vez a pastor que buscaba ver a su hija enferma

El pastor cubano Alain Toledano en el aeropuerto de Santiago de Cuba, poco antes de ser impedido de entrar al país. Foto © Facebook/Alain Toledano Valiente

El pastor cubano Alain Toledano Valiente denunció este jueves haber sido desterrado por segunda vez de su propio país, tras intentar entrar a Cuba para acompañar a su hija mayor, Susana, diagnosticada con cáncer de mama en estado avanzado.

“Los tiranos me esperaban, todo el show hecho a mi llegada, me detuvieron en emigración y no me permitieron entrar. Estoy siendo desterrado por segunda vez de mi propio país”, escribió Toledano en su perfil de Facebook, junto a varias fotos tomadas en el aeropuerto de Santiago de Cuba.

Captura de Facebook/Alain Toledano Valiente

El líder religioso, exiliado en Estados Unidos desde 2022, explicó que decidió viajar a la isla para pasar unos días con su familia y estar junto a su hija, cuya salud se ha deteriorado en los últimos meses. Sin embargo, al aterrizar en Santiago de Cuba, las autoridades migratorias le impidieron el ingreso y lo obligaron a regresar, en un nuevo episodio de represión contra voces críticas.

“Los tiranos en Cuba se deleitan en dañar a la familia cubana, hacen cualquier tipo de crimen por preservar su poder. Estoy desterrado otra vez, pero pronto regresaré a una Cuba libre de tiranos asesinos”, escribió el pastor.

Toledano, conocido por su liderazgo en la iglesia Emanuel y su papel dentro del Movimiento Apostólico, una red cristiana protestante no reconocida oficialmente por el Estado cubano, ha sido blanco constante del acoso de la Seguridad del Estado por celebrar cultos sin autorización y por su defensa de la libertad religiosa.

En 2022, tras recibir amenazas de que sería encarcelado si no abandonaba el país, el pastor salió rumbo a Estados Unidos con el apoyo de la organización Outreach Aid to the Americas (OAA), que intercedió ante autoridades estadounidenses para facilitar su salida. Desde entonces, ha denunciado el hostigamiento que sufren los líderes religiosos independientes y el uso del destierro como castigo político.

Este año, en mayo, ya se le había negado la entrada a Cuba cuando intentó viajar para ver a su hija enferma. En aquella ocasión, el régimen lo declaró “amenaza para la Seguridad del Estado”, impidiéndole abordar su vuelo.

Organizaciones como Christian Solidarity Worldwide (CSW) y activistas de derechos humanos condenaron la medida, calificándola de “crueldad sin límites”.

El caso del pastor Toledano se suma a una larga lista de cubanos a quienes el régimen ha prohibido regresar a su país, entre ellos los activistas Anamely Ramos y los hermanos Omara y Ariel Ruiz Urquiola, víctimas de lo que juristas internacionales describen como una práctica de “destierro forzado”, contraria al artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Más allá de la dimensión política, el episodio tiene un fuerte componente humano, con un padre impedido de abrazar a su hija enferma, un ciudadano al que su país le cierra las puertas por pensar diferente.

“Cada cubano tiene derecho a estar en su tierra”, había dicho el pastor meses atrás. Hoy, su denuncia revive una pregunta dolorosa que muchos cubanos dentro y fuera de la isla siguen haciéndose: ¿quién decide quién puede volver a Cuba?