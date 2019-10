Coordinador de la UNPACU no pudo asistir al nacimiento de su bebé tras ser encarcelado por las autoridades cubanas

Publicado el Viernes, 4 Octubre, 2019 - 12:14 (GMT-5)

Ovidio Martín Castellanos, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotor de CubaDecide, no pudo estar presente en el nacimiento de su hija tras ser encarcelado por las autoridades cubanas.

"Ya nació la bebé de Ovidio Martín Castellanos coordinador de #UNPACU y promotor de #CubaDecide. El régimen le robó la oportunidad de estar ahí con su familia en ese momento tan especial", escribió la activista de la UNPACU Kata Mojena Hernández.

"De ellos más no se puede esperar, son expertos en dividir familias. Su sacrificio no será en vano porque la noche no será eterna #TodoCambiará", agregó.

Castellanos fue condenado en septiembre a cinco meses de cárcel por negarse a pagar una multa de 2,000 pesos, la cual considera le fue impuesta de manera arbitraria.

Fue detenido junto a más de cien compañeros para evitar que realizaran la Marcha de los Girasoles, convocada para el 8 de septiembre, día de la Virgen de la Caridad, con el fin de reclamar por el “incremento de la represión del régimen contra la oposición pacífica y la ciudadanía”.