Madre cubana denuncia que su hijo sufrió un accidente en un hotel de Varadero y no había personal médico para atenderlo

Publicado el Jueves, 3 Octubre, 2019 - 18:07 (GMT-5)

La cubana Sheyla Pérez Tumbarell denunció que su hijo había tenido un accidente en un hotel en Varadero y las autoridades de la instalación no le prestaron atención médica ni la ayudaron ante el suceso.

El pasado mes, Tumbarell había reservado el hotel Fiesta Americana, perteneciente a la cadena Gaviota, en las fechas comprendidas entre el 24 y el 26 de septiembre.

El día 25 era el cumpleaños del menor de sus hijos y querían festejarlo, "pero todo se volvió una amarga experiencia", dijo la cubana en la red social Facebook.

Según relató, en la tarde del 24 estaban en la piscina y el niño se lanzó por el tobogán. Seguido de él lo hizo un adulto, por lo cual el menor terminó con una fractura de clavícula en su hombro izquierdo.

Como el hotel no contaba con servicios de asistencia médica, el padre de Tumbarell tuvo que trasladar al hijo en su propio medio de transporte hasta la ciudad de Matanzas.

En la instalación no había, según la denuncia, ningún tipo de personal médico o de enfermería calificado para esta o cualquier situación similar.

"Ante algo así, ¿qué protocolos tiene el hotel para responder? ¿Quién garantiza la atención médica de los huéspedes?", se pregunta la madre.

Luego de atender al hijo en Matanzas, la familia regresó al hotel a las 11 de la noche.

"Solo quedaba abierta una cafetería, no quedó otra opción que comer lo que ofertaban ahí (hamburguesas), subimos a la habitación y el niño vomitó lo que acababa de comer, incluso lo que había almorzado. ¿Nadie se pudo percatar que no habíamos regresado para el horario de la cena? ¿Que eran dos niños y dos adultos que no habían comido nada luego de estar horas fuera, que nadie pudo procurar un medio de transporte para llevar y traer al niño del hospital?", dijo la madre.

"¿Qué me hubiese hecho yo ante una situación así si mi papá no hubiese estado con su medio de transporte y el hotel no me dio en ningún momento ninguna opción de transporte. Me parece una falta de respeto, cordialidad y entera desatención por parte del hotel a sus clientes, sumado al hecho que no haya nadie en la piscina a cargo de este aparato que resulta ser tan peligroso y según los trabajadores del hotel ya causó la muerte a un extranjero", sostuvo.

Por último, la madre escribió: "Creo que deberían revisar sus protocolos y la atención que le brindan a sus clientes. Muy decepcionada del hotel, de veras esperaba más".