Chocolate denuncia la situación de Insurrecto: "Ya está bueno de desunión entre los cubanos"

Publicado el Jueves, 3 Octubre, 2019 - 19:25 (GMT-5)

El rey de los reparteros, Chocolate MC, a pesar de no haber tenido una buena relación con Insurrecto en mucho tiempo, salió también a denunciar lo que está viviendo el reguetonero a causa del bloqueo que le tiene la compañía Pacheco Entertainment, porque "ya está bueno de desunión entre los cubanos".

El repartero admitió que él mismo ha mantenido un enfrentamiento con el artista, pero que no piensa seguir permitiendo los abusos a los artistas cubanos, ni burlarse de una situación que podría pasarle a cualquiera.

"Pacheco asere así no, yo sé que estoy intrigado con él y todo pero él es cubano igual que yo, no me da la gana. ¿Hasta cuándo los cubanos vamos a estar dejando que venga gente de otros países a agredirnos? ¿Hasta cuándo va ser la destrucción con los artistas cubanos? Ya está bueno de desunión entre los cubanos en este país, en vez de cubanos parecemos bestias, todos los latinos se ayudan entre ellos, y nosotros los cubanos le pasa algo a un paisano y lo que hacemos es reírnos, incluyéndome a mí, tenemos que parar ya", escribió el líder del reparto.

En otro post, Chocolate compartió una antigua foto de Insurrecto y escribió: "Vamos, Leandro, levántate. Tú eres el mejor. No es caerse, es levantarse", al tiempo que pidió el apoyo de todos sus seguidores.

El rey del reparto dejó claro que cuando Insurrecto esté bien, la tiradera entre ellos seguirá, pero que ahora es tiempo de apoyarlo porque "un día tú estuviste más arriba que todos, eso demuestra que mañana me puede pasar a mí lo que hoy te está pasando a ti, así que, hermanito, esto a mí no me da ninguna gracias", escribió en un comentario.

Por su parte, Insurrecto le agradeció y señaló que era "una ironía" que de todos los artistas cubanos del género en Estados Unidos, fuera él quien le mostrara su apoyo, acción que le ha valido al repartero el respeto de muchos de sus seguidores y ha sido muy aplaudida.

Insurrecto se encuentra retenido por la compañía Pacheco Entertainment, que a raíz de desacuerdos con el cantante, lo ha castigado mientras dura el contrato, sin darle ninguna presentación ni apoyo, pero tampoco liberándolo del acuerdo. El reguetonero está viviendo en la calle y hace unos días fue agredido a la salida de una presentación privada, y la compañía se negó a ayudarle, de acuerdo a la información que brindó el presentador Alex Otaola en su programa.