Isis Sierra Hernández, hermana del reguetonero cubano Chocolate MC, publicó un video en sus redes sociales para responder a un comentario que cuestionaba cómo podía mostrarse feliz mientras su hermano sigue preso en Estados Unidos.
“Ese es un comentario que me dejaron y voy a responder, no porque le de explicaciones a nadie, sino porque hay cosas que muchas personas necesitan escuchar”, comenzó diciendo Sierra con serenidad.
La hermana del repartero explicó que, aunque su hermano está preso, agradece a Dios que esté vivo. “Aunque muchas personas no lo entiendan, es mejor estar ahí que estar muerto. Mi hermano estaba pasando por una crisis fuertísima y por momentos muy duros. Y yo creo, y él también cree, que todo esto tiene un propósito de Dios”, expresó.
Con un tono firme, Isis dejó claro que su fortaleza no significa falta de sentimientos, sino responsabilidad: “Yo tengo una familia, tengo hijos y una mamá. Soy la única familia que mi hermano tiene en este país, y eso significa que no me puedo caer. No porque no duela, sino porque tengo responsabilidades. Tengo que seguir trabajando, creciendo y siendo fuerte, porque si me caigo, ¿quién responde por los míos?”.
Sierra explicó además que llegó a Estados Unidos con un objetivo claro: “Vine a este país con un propósito: darle un futuro mejor a mis hijos. Mientras algunos usan su teléfono para criticar, juzgar y dirigir la vida de otros, yo uso el mío para crecer, enfocarme, aprovechar oportunidades y sostener a mi familia”.
Finalmente, concluyó con un mensaje de fe y madurez que conectó con muchos de sus seguidores: “No todo el mundo entiende eso, pero no todo el mundo está dispuesto a cargar lo que yo cargo. Y no, esto no es falta de sentimiento, es madurez, fe y responsabilidad. Hasta entonces, bendiciones, y recuerda no perderte ninguno de mis videos”.
Preguntas frecuentes sobre el caso de Chocolate MC y las declaraciones de su hermana
¿Por qué la hermana de Chocolate MC se muestra tranquila a pesar de su encarcelamiento?
Isis Sierra, hermana de Chocolate MC, expresó que aunque su hermano está preso, agradece a Dios que esté vivo. Ella considera que su fortaleza no significa falta de sentimientos, sino responsabilidad hacia su familia, ya que es la única que su hermano tiene en Estados Unidos. Además, mantiene su enfoque en crecer y sostener a su familia, demostrando madurez y fe en los momentos difíciles.
¿Cómo ha influido la fe en la vida de Chocolate MC durante su tiempo en prisión?
Chocolate MC ha experimentado un cambio espiritual significativo durante su encarcelamiento, encontrando consuelo en la fe cristiana. El artista asegura que se ha reencontrado con Dios, lo que le ha permitido dejar atrás una etapa de excesos y consumo de drogas. Desde la cárcel, se dedica a cantar alabanzas y ha aprendido a perdonar, encontrando una nueva razón para seguir adelante.
¿Qué acciones está tomando la familia de Chocolate MC para ayudarlo en su situación legal?
La familia de Chocolate MC ha iniciado una campaña de recolección de firmas para solicitar probatoria con rehabilitación en lugar de una condena extrema. Argumentan que el reguetonero necesita tratamiento, no castigo, y que el proceso judicial fue injusto. Isis Sierra, su hermana, ha pedido apoyo a la comunidad cubana para demostrar que Chocolate MC no está solo en este difícil momento.
¿Cómo ha respondido la comunidad cubana y otros artistas al caso de Chocolate MC?
La comunidad cubana y varios artistas han mostrado apoyo y empatía hacia Chocolate MC. A pesar de su rivalidad, el reguetonero Yomil Hidalgo expresó que no siente rencor y pidió justicia y clemencia. La artista La Diosa, presente en el juicio, también defendió a Chocolate MC, enfatizando que necesita ayuda y tratamiento en lugar de una cadena perpetua.
