Isis Sierra Hernández, hermana del reguetonero cubano Chocolate MC, publicó un video en sus redes sociales para responder a un comentario que cuestionaba cómo podía mostrarse feliz mientras su hermano sigue preso en Estados Unidos.

“Ese es un comentario que me dejaron y voy a responder, no porque le de explicaciones a nadie, sino porque hay cosas que muchas personas necesitan escuchar”, comenzó diciendo Sierra con serenidad.

La hermana del repartero explicó que, aunque su hermano está preso, agradece a Dios que esté vivo. “Aunque muchas personas no lo entiendan, es mejor estar ahí que estar muerto. Mi hermano estaba pasando por una crisis fuertísima y por momentos muy duros. Y yo creo, y él también cree, que todo esto tiene un propósito de Dios”, expresó.

Con un tono firme, Isis dejó claro que su fortaleza no significa falta de sentimientos, sino responsabilidad: “Yo tengo una familia, tengo hijos y una mamá. Soy la única familia que mi hermano tiene en este país, y eso significa que no me puedo caer. No porque no duela, sino porque tengo responsabilidades. Tengo que seguir trabajando, creciendo y siendo fuerte, porque si me caigo, ¿quién responde por los míos?”.

Sierra explicó además que llegó a Estados Unidos con un objetivo claro: “Vine a este país con un propósito: darle un futuro mejor a mis hijos. Mientras algunos usan su teléfono para criticar, juzgar y dirigir la vida de otros, yo uso el mío para crecer, enfocarme, aprovechar oportunidades y sostener a mi familia”.

Finalmente, concluyó con un mensaje de fe y madurez que conectó con muchos de sus seguidores: “No todo el mundo entiende eso, pero no todo el mundo está dispuesto a cargar lo que yo cargo. Y no, esto no es falta de sentimiento, es madurez, fe y responsabilidad. Hasta entonces, bendiciones, y recuerda no perderte ninguno de mis videos”.