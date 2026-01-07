¡Bajanda! La abuela de Yoyi asegura que Maduro y Chocolate están presos juntos: “Le dice cosas”

Un video publicado en la cuenta de TikTok del creador cubano Yoyi se volvió viral este miércoles por una frase humorística de su abuela, quien afirma entre risas que el expresidente venezolano Nicolás Maduro está preso “junto con Chocolate MC” en Nueva York.

En el clip, la señora se muestra sonriendo mientras habla directamente a cámara. “Maduro en la cárcel está junto con Chocolate, y Chocolate le dice cosas a Maduro.

Los metieron juntos, chocolate está donde cogieron a Maduro, allá en Nueva York”, dice la abuela entre carcajadas, mientras Yoyi la graba desde un primer plano.

El video rápidamente generó miles de reacciones en redes, sobre todo por la mezcla entre dos figuras muy distintas: Maduro, señalado por cargos graves en Estados Unidos, y el reguetonero cubano Chocolate MC.

Maduro fue capturado y trasladado a Nueva York para enfrentar cargos federales por narcotráfico, conspiración y posesión de armas tras una operación de fuerzas especiales de Estados Unidos, y se presentó ante un tribunal en Manhattan, donde se declaró no culpable.

Chocolate MC no está vinculado a la causa de Maduro ni se encuentra en la misma cárcel que el expresidente venezolano. El reguetonero cubano, cuyo nombre real es Yosvanis Arismín Sierra Hernández, ha enfrentado múltiples procesos judiciales en Miami y ha estado recluido en centros penitenciarios de ese condado por cargos distintos, incluyendo robo, posesión de drogas y otros delitos.

La popularidad del clip radica justamente en la espontaneidad de la abuela, que con humor mezcla hechos internacionales con temas de entretenimiento urbano, lo que ha generado memes y respuestas de usuarios recordando la actual situación legal de ambos personajes.

Usuarios comentaron que el video es muestra del sentido del humor de la comunidad cubana frente a temas políticos y de farándula. Algunos otros aprovecharon para recordar el caso judicial de Chocolate MC y el proceso federal contra Maduro en Estados Unidos.