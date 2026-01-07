¡Bajanda! La abuela de Yoyi asegura que Maduro y Chocolate están presos juntos: “Le dice cosas”

Un video publicado en la cuenta de TikTok del creador cubano Yoyi se volvió viral este miércoles por una frase humorística de su abuela, quien afirma entre risas que el expresidente venezolano Nicolás Maduro está preso “junto con Chocolate MC” en Nueva York.
En el clip, la señora se muestra sonriendo mientras habla directamente a cámara. “Maduro en la cárcel está junto con Chocolate, y Chocolate le dice cosas a Maduro.
Los metieron juntos, chocolate está donde cogieron a Maduro, allá en Nueva York”, dice la abuela entre carcajadas, mientras Yoyi la graba desde un primer plano.
El video rápidamente generó miles de reacciones en redes, sobre todo por la mezcla entre dos figuras muy distintas: Maduro, señalado por cargos graves en Estados Unidos, y el reguetonero cubano Chocolate MC.
Maduro fue capturado y trasladado a Nueva York para enfrentar cargos federales por narcotráfico, conspiración y posesión de armas tras una operación de fuerzas especiales de Estados Unidos, y se presentó ante un tribunal en Manhattan, donde se declaró no culpable.
Chocolate MC no está vinculado a la causa de Maduro ni se encuentra en la misma cárcel que el expresidente venezolano. El reguetonero cubano, cuyo nombre real es Yosvanis Arismín Sierra Hernández, ha enfrentado múltiples procesos judiciales en Miami y ha estado recluido en centros penitenciarios de ese condado por cargos distintos, incluyendo robo, posesión de drogas y otros delitos.
La popularidad del clip radica justamente en la espontaneidad de la abuela, que con humor mezcla hechos internacionales con temas de entretenimiento urbano, lo que ha generado memes y respuestas de usuarios recordando la actual situación legal de ambos personajes.
Usuarios comentaron que el video es muestra del sentido del humor de la comunidad cubana frente a temas políticos y de farándula. Algunos otros aprovecharon para recordar el caso judicial de Chocolate MC y el proceso federal contra Maduro en Estados Unidos.
Preguntas Frecuentes sobre el Video Viral de la Abuela de Yoyi y la Situación Legal de Chocolate MC y Maduro
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Es cierto que Nicolás Maduro y Chocolate MC están presos juntos en Nueva York?
No, no es cierto que Nicolás Maduro y Chocolate MC estén presos juntos en Nueva York. Esta afirmación fue hecha de manera humorística por la abuela del creador cubano Yoyi en un video viral. Maduro enfrenta cargos federales en Estados Unidos, mientras que Chocolate MC está recluido en Miami por diferentes cargos.
¿Cuál es la situación legal actual de Chocolate MC?
Chocolate MC enfrenta un complicado proceso judicial en Miami-Dade. Ha sido acusado de múltiples delitos, incluyendo amenazas de asesinato, secuestro y robo. Actualmente, está en prisión y podría enfrentar cadena perpetua si es encontrado culpable de los cargos más graves.
¿Cuál fue la reacción de las redes al video de la abuela de Yoyi?
El video generó miles de reacciones y se volvió viral. Los usuarios de redes sociales destacaron el sentido del humor de la comunidad cubana al mezclar temas políticos y de entretenimiento urbano. Hubo una mezcla de memes y comentarios que recordaron la situación legal de Maduro y Chocolate MC.
¿Qué problemas judiciales enfrenta Nicolás Maduro en Estados Unidos?
Nicolás Maduro enfrenta cargos federales de narcotráfico, conspiración y posesión de armas en Estados Unidos. Fue capturado y trasladado a Nueva York, donde se presentó ante un tribunal en Manhattan y se declaró no culpable de los cargos.
