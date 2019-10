El polizón cubano Yunier García celebra sus primeros dos meses en Estados Unidos: “Gracias por la gran oportunidad”

Publicado el Miércoles, 16 Octubre, 2019 - 15:43 (GMT-5)

El polizón cubano Yunier García Duarte, quien llegó a Miami el pasado 16 de agosto escondido en la bodega de un avión, está celebrando sus primeros dos meses en Estados Unidos.

“Exactamente hoy a las 11:50 pm cumplo dos meses en este país. Gracias, Dios por protegerme, y gracias EE.UU. por la gran oportunidad”, escribió en su muro de Facebook.

El joven de 26 años se encuentra en Atlanta junto a su familia, que lo acogió tras protagonizar un peligroso viaje que lo hizo famoso en todo el mundo.

Tal y como había anunciado cuando salió del Centro de Detención de Krome, donde estuvo arrestado tras llegar al Aeropuerto Internacional de Miami, ya comenzó a estudiar inglés para integrarse en la sociedad norteamericana.

Así lo mostró en una segunda publicación en Facebook, donde se le puede ver sentado oyendo reguetón “después de meterme el día estudiando inglés”.

El pasado 24 de septiembre un juez le concedió a García asilo político, basado en que si era devuelto a Cuba “la dictadura cubana se iba a ensañar en un castigo ejemplarizante”, según reveló a CiberCuba su abogado Willy Allen, minutos después del fallo de corte.

El joven relató qué le hubiera sucedido si hubiese sido deportado a la Isla. “Me hubieran caído muchos años de prisión, además me habrían torturado para hacerme ejemplo de castigo para que nadie hiciera lo mismo”, aseguró.

También agradeció el apoyo que recibió durante todo el proceso judicial y explicó que la decisión de volar escondido en la bodega del avión de Swift Air no fue planificada.

“Me monté en la bodega y entonces empezó la incertidumbre de si podía sobrevivir o no. No lo había pensado. En el momento vi la oportunidad, pensé que si no lo hacía me iba a arrepentir toda la vida. Quien no se arriesga no gana”, recalcó.