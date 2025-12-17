Cubana cuenta su momento más difícil como madre emigrante en España: "Lloré a mares ese día"

Una madre cubana en Madrid, identificada en TikTok como Yexela González, compartió en redes sociales el que considera el momento más difícil que ha vivido desde que emigró a España junto a su esposo y sus dos hijos.

“Esta es una pregunta que me acaban de hacer por privado y bueno, aprovecho y respondo de modo público”, explicó @yexelagonzlez en el video. “A nuestra llegada a Madrid, hace 9 meses atrás, una de las primeras acciones que hicimos fue asegurarnos de que nuestros hijos fueran al colegio. No habían pasado dos semanas y ya nuestros hijos estaban asistiendo a su colegio”.

Contó que el episodio ocurrió durante el primer cumpleaños al que fue invitado su hijo mayor, de siete años. “Mi esposo fue al cumpleaños y, estando allí, hay un momento en el que yo lo llamo y le digo cómo está todo, y él me dijo: está siendo muy difícil, los niños no quieren jugar con él, y él está cayéndoles atrás básicamente a todos los niños, y está realmente muy afectado”, relató.

La madre señaló que la llamada quedó abierta y que escuchó la voz del niño diciendo: “Yo no quiero jugar contigo, mírenme, atiéndanme”.

“Yo lloré a mares ese día, porque entendí que iba a ser un proceso difícil y porque no teníamos las herramientas o no podíamos salvarlo de esa situación”, añadió. “Había que esperar que el tiempo pasara y que él fuera encontrando su camino”.

González aclaró que no consideraba que los demás niños actuaran con mala intención. “No porque sus compañeros lo estuvieran haciendo a propósito, sino porque sencillamente ya era un grupo formado y él era nuevo”, explicó. También habló del contraste cultural entre la educación cubana y la española: “Un niño cubano tiene una cultura porque sus padres nos comportamos de una manera que no es igual a los padres españoles. Y de momento los montamos en un avión y los ponemos en otro colegio, con otros niños, con otra cultura… y es difícil”.

Lo más leído hoy:

Según dijo, con el paso de los meses su hijo ha comenzado a integrarse mejor. “Tiene una mejor relación, un mejor amigo, que es un chico también emigrante, paraguayo, de una cultura semejante a la de él. Seguimos teniendo retos. Hay días mejores, hay días no tanto”, afirmó.

“El rechazo hace mucho daño”

El testimonio de Yexela provocó una amplia respuesta entre madres cubanas y latinoamericanas que contaron experiencias parecidas. “Es duro nuestra situación como emigrantes, yo pasé tantas, principalmente con el mayor que llegó con 14 años”, escribió una usuaria. Otra mujer agregó: “Mi corazón, no sabes cómo yo he sufrido eso con mi niña desde pequeña. Ya tiene 16 y aún el camino es difícil”.

Entre las respuestas, una madre explicó que su hija recibe atención psicológica porque “el rechazo hace mucho daño en estas criaturas que no entienden nada de xenofobia. Los niños lo escuchan en casa. Cosa que para un niño cubano no existe. Nosotros enseñamos a querer a todos los niños por igual. Eso sí extraño de Cuba, nuestra igualdad social”.

Varias personas coincidieron en el dolor de ver a sus hijos pasar por lo mismo. “Tú lloraste ese día, pues yo estoy aquí con los ojos aguados escuchándote, solo de imaginarme esa escena del niño. Pa’lante, que todo irá bien”, escribió una madre. Otra comentó: “Madrid es muy dura, incluso para los mayores. Todo funciona por grupos cerrados”. También hubo quienes destacaron la fortaleza de los menores: “Los niños son los verdaderos héroes de la emigración. A pesar de hacerlo todo por el futuro de ellos, son ellos los más valientes en el proceso”.

Otras mujeres compartieron testimonios casi idénticos: “Llegué con mis dos hijos de 9 y 13 años, ya llevamos 3 años y aún lloro. Mi niño se quedaba solo mirando el paisaje… con la niña lo estoy pasando mal, tiene un solo amigo porque muchos niños aquí son crueles”, contó una. Otra relató: “A mí me pasó igual con mi hija cuando llegamos aquí hace dos años. Mi hija regresaba llorando y tenía 10 años. Fue una etapa muy dura. Yo lloraba a escondidas de ella”.

“Cada edad tiene sus retos”

La madre cubana respondió con empatía a quienes le dejaron mensajes. A una seguidora que expresó su temor por los adolescentes, le contestó: “Ese es otro miedo. Hay cosas de aquí que no tienen nada que ver con nuestra cultura. Veo a los adolescentes y me da terror”.

A otra mujer que contó que su hija necesitó ayuda psicológica, le escribió: “Estás haciendo lo correcto, buscar ayuda y permanecer a su lado. No dejes de decirle lo hermosa, valiosa e inteligente que es”.

También dejó palabras de ánimo a otras madres: “Cada edad tiene sus retos… al final ellos no son de aquí, aunque se adapten”, y en otro mensaje agregó: “Todos los inicios son terribles, hay que tener confianza y fuerza”.

Una historia de emigración contada paso a paso

La experiencia de Yexela forma parte de una serie de publicaciones donde ha ido relatando su vida como madre cubana en España. En uno de sus videos más compartidos, explicó las razones que la llevaron a dejar la isla: “Yo era feliz en Cuba. Tenía mi casa, mi negocio, mi esposo, amigos, amor… pero cuando me convertí en madre, entendí que tenía que salir de mi país”, dijo. En esa misma publicación aseguró que “hay sueños que en Cuba jamás podré cumplir a mis hijos” y que “no quiero ser una abuela presa en Cuba. Quiero estar a la distancia de un boleto de avión de la casa de mis hijos”, según contó en un testimonio anterior compartido en TikTok.

Meses después, cuando sus hijos comenzaron el curso escolar en Madrid, publicó otro video en el que comparó su vida actual con lo que dejó atrás en Cuba. “Desde que soy madre, esta será la primera vez que no tenga que reunir varios meses antes para comprarles un par de zapatos”, dijo. Añadió que también era “la primera vez que no me preocupe que en la escuela la comida sea mala e insuficiente” y que “cosas tan sencillas como la merienda escolar son un reto para un padre cubano; cosas tan banales como llevar un par de zapatos dignos y unas medias blancas es casi una utopía”, según expresó en otro mensaje publicado en redes.

Como muchas madres cubanas, Yexela ha aprendido que emigrar no es solo cambiar de país, sino reconstruir una nueva vida desde el amor y la paciencia.