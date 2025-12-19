“No hay mosquitos, no hay huracanes, la renta es barata, pero…”: Así reacciona un cubano que se fue de Florida

El influencer cubano Ariel Ramos Perdomo (@ariel_ramos_perdomo) volvió a encender las redes sociales con un video que ha generado risas, memes y comentarios entre sus seguidores.

La escena: un Ariel cubierto de nieve hasta la rodilla, con pala en mano, tratando de liberar su auto bajo una espesa capa blanca, mientras se lamenta con su inconfundible estilo: “No hay mosquitos, no hay huracanes, no hay cocodrilos, la renta es barata, pero… ¡tremenda pinga la nieve esta, maldita sea!”.

El video mostró al creador luchando contra los elementos con un humor físico y directo que ha sido parte de su sello en redes sociales.

En medio del frío glaciar, Ariel demuestra que, aunque el invierno en EE. UU. tiene ventajas —como la ausencia de mosquitos o huracanes—, también tiene sus pequeños grandes dolores de cabeza para los tropicales.

Pero este no es solo un video viral divertido: Ariel ha construido una presencia en línea que va más allá del chiste momentáneo.

Radicado en Estados Unidos desde que obtuvo un parole humanitario, el joven creador ha ganado notoriedad no solo por sus videos graciosos, sino también por su personalidad franca y confiada en plataformas como Instagram.

Allí ha interactuado con sus seguidores con comentarios atrevidos y sugerencias para abrir cuentas nuevas como OnlyFans, donde algunos fans incluso le han sugerido capitalizar su cuerpo tonificado y estilo desenfadado.

Además, Ariel ha compartido aspectos más íntimos de su vida. En una entrevista reciente, habló abiertamente sobre su orientación sexual, contando cómo fue su proceso de aceptación y el apoyo de su familia, especialmente el de su padre, en un testimonio que fue bien recibido por muchos de sus seguidores.

Este momento de apertura personal muestra otra faceta de Ariel: no solo un creador cómico, sino una figura que usa su plataforma para inspirar autenticidad y empatía.

Los comentarios que ha generado el video de la nieve —desde comparaciones con el Caribe hasta bromas sobre su adaptación al frío— reflejan la manera en que los cubanos en el exilio a menudo encuentran humor en el choque cultural con la vida en Norteamérica.

Con cada video, Ariel Ramos Perdomo sigue demostrando que el humor, la autenticidad y la conexión con su audiencia son sus mejores herramientas para seguir creciendo como influencer, sin importar si hay mosquitos… o montañas de nieve.