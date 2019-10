Gobierno cubano quiere echar mano a nuestras divisas para "reactivar" su desastrosa economía

Publicado el Sábado, 19 Octubre, 2019 - 06:57 (GMT-5)

Nos llamaron gusanos, excubanos, mal nacidos, pero con la última medida de las tiendas en divisas el Gobierno cubano deja claro que necesita de sus exiliados, en un intento desesperado de sacar la economía de la Isla del hueco donde la han metido.

No vamos a hablar nuevamente de la estafa implícita en las nuevas medidas, reconocer que los CUC no podrán ser usados en estas tiendas es reconocer que no son convertibles como dice su nombre, pero de eso ya hablé.

Vamos a hablar del planteamiento explícito de que necesitan las divisas que tiene la población para "reaprovisionar", linda palabrita, las tiendas y las industrias del país.

Lo único que faltó decir fue que necesitaban las divisas que envían nuestros "compañeros exiliados". Las quejas sobre la cantidad de dinero que se escapa al exterior en manos de las "mulas" necesitaban ese detalle.

Ni un centavo de ese dinero es del Gobierno cubano; ninguno de los allí presentes, que se afilaban los dientes con los dólares que estimaban iban a ingresar con las nuevas medidas, ha sudado ni trabajado ese dinero. Esas divisas que están en manos de la población han sido trabajadas por nosotros, los emigrantes o exiliados, los excubanos.

Pero, y es que no puedo evitar volver al tema, también los CUC que hoy están en manos de la población son divisas que hemos mandado a lo largo de los años, divisas que se cogieron para mantener su sistema ineficiente y sus privilegios. Y luego que gastaron esas divisas, no quieren o no pueden asumir, honrar, el compromiso contraído con el pueblo.

Pudiera ser hasta cómico, si no fueran tan lamentables, los amagos de protección al consumidor que ahora anuncian. Los mismos que durante años nos han vendido chatarra casi sin garantía, productos que no se pueden cambiar ni devolver, ahora se yerguen en defensores de los derechos de los clientes. Todo para hacer más apetecible su nuevo negocio.

Pero ojo, no ajustarán los precios al mercado internacional. No. Los ajustarán a los de los vendedores particulares, las mal llamadas mulas.

Los mismos que durante años han aplicado esquemas de precios "recaudatorios", como ahora reconocen, duplicando o triplicando los precios de cualquier producto, nos dicen que tendrán precios más ajustados. Pero ojo, no ajustarán los precios al mercado internacional. No. Los ajustarán a los de los vendedores particulares, las mal llamadas "mulas", esos que entran de uno en uno y por avión, los televisores o los splits.

¿Acaso esos precios son competitivos en algún lugar del mundo? Claro que no. El gobierno solo bajará sus precios lo mínimo posible para "joderles" el negocio a las mulas.

Y finalmente, ¿acaso ellos no tendrán que gastar divisas en Panamá u otro país para comprar los productos de las nuevas tiendas? ¿Por qué sus acciones son aceptables y las de las particulares no?

Será muy tonto el que deposite sus dólares, después de impuestos y tasas, en esas nuevas cuentas, con la promesa de mantener un surtido de productos en dichas tiendas.

¿Se podrán extraer las divisas en caso de necesidad? ¿Quién garantiza que se respetarán las divisas ahí depositadas? ¿El gobierno? ¿Quién va a creer en ellos a estas alturas? Yo no.