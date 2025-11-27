MININT investiga supuestos esquemas de tráfico de divisas en tres provincias cubanas

Efectivo incautado por el MININT durante investigación por tráfico de divisas

El Ministerio del Interior (MININT) informó sobre nuevas investigaciones relacionadas con presuntos esquemas ilícitos de tráfico de divisas en las provincias de Villa Clara, Sancti Spíritus y Las Tunas, una ofensiva que el régimen presenta como parte de su “cruzada” contra los movimientos financieros fuera del sistema estatal.

De acuerdo con un reporte publicado por Cubadebate, el expediente 862/2025 del Órgano de Investigación Criminal de Villa Clara involucra a varias personas acusadas de mover millones de pesos y dólares fuera del control del sistema bancario nacional, y por tanto, no beneficia las arcas del régimen.

Según el medio oficialista, el caso conecta operaciones de remesas enviadas desde Estados Unidos y España con importaciones de actores económicos no estatales en Cuba.

El esquema descrito por el teniente coronel Yisnel Rivero Crespo, jefe del Departamento de Delitos Económicos del MININT, funcionaba a través de dos financistas en el exterior, que captaban remesas de cubanos y las usaban para financiar compras privadas dentro de la isla.

En Cuba, un organizador y sus mensajeros se encargaban de distribuir el dinero a los familiares destinatarios y a negocios locales, generando comisiones de entre 6 y 8 % por operación.

Las autoridades aseguran que el principal implicado, residente en Villa Clara, operaba desde 2023 y movía entre 20 y 30 millones de pesos semanales, con días fijos de distribución: viernes y lunes.

Cinco personas fueron detenidas, y el MININT afirma haber identificado al menos cuatro formas de gestión no estatal presuntamente vinculadas con estas operaciones.

El discurso oficial insiste en que este tipo de prácticas “presionan la inflación y debilitan el control financiero del Estado”, aunque para muchos economistas el auge de estas redes responde más a la crisis estructural del sistema bancario cubano, a la escasez de divisas oficiales y a la creciente desconfianza de la población hacia los mecanismos estatales.

En paralelo, el MININT informó sobre otros dos expedientes similares en Pinar del Río (1021/2025) y La Habana (1344/2025), centrados en redes de compra y venta de divisas dentro del país.

En Pinar del Río fueron detenidas cuatro personas, entre ellas una joven encargada de manejar un grupo cerrado en redes sociales para coordinar operaciones.

En La Habana, el implicado principal, residente en Diez de Octubre, habría convertido su vivienda en punto de referencia para la compraventa de grandes montos de divisas.

El teniente coronel Rivero Crespo explicó que algunas de las personas detenidas manejaban volúmenes tan altos de dinero que necesitaban máquinas para contar el efectivo, reflejo de la magnitud de un fenómeno que, pese a las reiteradas campañas oficiales, sigue expandiéndose por toda la isla.

El propio medio estatal reconoció que existen cerca de un centenar de investigaciones abiertas sobre flujos de dinero informal que mueven cientos de millones de pesos cada semana.

Sin embargo, las causas de fondo permanecen intactas: el régimen mantiene el monopolio del sistema financiero, la dualidad monetaria persiste en la práctica y la mayoría de los cubanos continúa dependiendo del mercado informal de divisas para sobrevivir o comerciar.

Mientras el gobierno insiste en presentar estos operativos como éxitos policiales, en relidad esta nueva “cruzada contra el tráfico de divisas” es una maniobra para controlar aún más los flujos económicos independientes y reforzar su narrativa de enfrentamiento ante la “guerra económica” que repite en cada comunicado oficial.

Hace pocos días, el MININT anunció la desarticulación parcial de una presunta red de tráfico ilegal de divisas entre Estados Unidos y Cuba, dirigida, según las autoridades, por el exiliado cubano Humberto Julio Mora Caballero desde Miami.

La operación, calificada por el régimen como una “nueva modalidad delictiva”, se inscribe en un contexto de crisis estructural, escasez de liquidez y creciente pérdida de control estatal sobre los flujos financieros que circulan por fuera del sistema bancario oficial.