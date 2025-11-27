El 100% de los trabajadores estatales viven en la pobreza extrema en Cuba

Vídeos relacionados:

El economista cubano Pedro Monreal afirmó este miércoles que el 100% de los trabajadores estatales de Cuba se encuentran en situación de pobreza extrema, según los parámetros internacionales del Banco Mundial.

En una publicación en Facebook, Monreal explicó que Cuba no reportó datos de pobreza al más reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), titulado “Panorama Social de América Latina y el Caribe 2025”.

Sin embargo, aplicando la línea de pobreza extrema del Banco Mundial —definida en 2,15 dólares por persona al día—, el salario medio estatal de la isla (6.685 pesos cubanos mensuales) ubica a todos los empleados públicos por debajo de ese umbral.

“La pobreza extrema (también conocida como indigencia) es la situación en la que no se dispone de ingresos suficientes para cubrir al menos las necesidades básicas de alimentación”, recordó Monreal.

El cálculo se realizó con la tasa oficial de cambio de 1 USD = 120 CUP, lo que equivale a 55,7 dólares mensuales, es decir, menos de 1,86 dólares al día.

Según el economista, si se aplicara la tasa del mercado informal —donde el dólar supera los 300 pesos cubanos—, “el desastre sería mucho más grave”.

Cuba figura entre los países que no enviaron estimaciones de pobreza al estudio de la CEPAL, a diferencia de otras naciones que carecen de datos oficiales pero permiten el uso de mediciones nacionales basadas en los estándares del Banco Mundial.

Monreal citó el ejemplo de Brasil, que aparece en el informe con estadísticas del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

El economista, que ha sido una de las voces más críticas dentro del análisis económico cubano, advirtió que la ausencia de datos oficiales en el informe regional refleja la falta de transparencia del régimen respecto a los indicadores sociales más sensibles, como la pobreza y la desigualdad.

Monreal ha insistido en que los salarios estatales en Cuba no permiten cubrir las necesidades básicas de alimentación, vivienda o transporte, y que la mayoría de los trabajadores depende de remesas, ayudas familiares o actividades informales para sobrevivir.

Su análisis se suma a las alertas de organismos internacionales y economistas independientes que describen a Cuba como un país en emergencia social y económica, marcado por la inflación descontrolada, la pérdida del poder adquisitivo y la caída del nivel de vida de la población.

La extrema pobreza alcanza al 89 % de los cubanos y el 78 % quiere emigrar, de acuerdo con el Octavo Estudio sobre el Estado de los Derechos Sociales en Cuba, divulgado en septiembre pasado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).

La organización advirtió que los apagones, la crisis alimentaria, el costo de la vida, los bajos salarios y el deterioro de la salud pública son los principales factores que golpean a la población, mientras las autoridades insisten en negar la magnitud de los problemas o culpar a terceros.

En ese contexto, una reciente encuesta realizada por CiberCuba dejó al descubierto la magnitud del deseo de emigrar entre los cubanos, cuando el 93 % de los participantes afirmó que se marcharía del país mañana mismo si tuviera la oportunidad. Solo un 5 % dijo que no lo haría y un 2 % aseguró que ya lo intentó.