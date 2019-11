Declaraciones de funcionarios de Zoonosis en la televisión cubana causan indignación entre activistas

Publicado el Miércoles, 13 Noviembre, 2019 - 12:20 (GMT-4)

Las declaraciones de funcionarias de Zoonosis en el programa Hola Habana levantaron ampollas entre los activistas defensores de los derechos de los animales.

Durante la entrevista estos hablaron de prácticas "irresponsables" en la tenencia de animales y no detallaron por qué sigue sin ponerse en marcha la Ley de Protección Animal, pese a que en agosto de 2018 el Ministerio de la Agricultura anunció que se estaba elaborando.

Las representantes de Zoonosis se limitaron a decir que se está trabajando en un proyecto de ley, que incluirá la tenencia responsable de mascotas.

En las redes algunos usuarios no dieron crédito a lo que dijeron en el programa de la televisión cubana. "Mentiras y más mentiras, es increíble como tratan de engañar a las personas. ¿Por qué no dicen quienes son los que verdaderamente se ocupan de esos animales callejeros? ¿Desde cuándo no se promueve una esterilización, desparasitación masiva por parte del Estado", denunció un usuario.

Tampoco sentó bien entre los activistas que los presentadores instaran a la población a informarse antes de publicar noticias en las redes sociales.

Una de las representantes de Zoonossis dijo que había que evitar que los animales estuvieran "libremente por las calles" para "minimizar el riesgo de mordeduras y accidentes de tránsito".

Otra usuaria criticó la parcialidad de la pieza informativa del programa, ya que no invitaron a ningún activista que pudiera aportar otra visión de lo que estaba pasando con los perros en La Habana.

"Me pregunto el porqué no llevaron a la Revista a dos de esas jóvenes protectoras que estuvieron ahí defendiendo a los que no tienen voz, me lo pregunto porqué la jefa de Zoonosis y la otra señora, creo también con otro cargo en Zoonosis, estaban de invitadas... No había contrapartida", denunciaron.

Este martes defensores de los animales en Cuba se reunieron con autoridades de Zoonosis y del Ministerio de Salud Pública, luego de la protesta ocurrida el lunes para denunciar el incremento de sacrificios de perros.

La activista Beatriz Batista, una de las principales impulsoras del movimiento en favor de la defensa de los animales y de la protesta, denunció que en la reunión habían agentes de la Seguridad del Estado y que les revisaron los teléfonos, los cuales tuvieron que entregar antes de entrar a la reunión.