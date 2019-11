Animalistas en Cuba optimistas tras reunión con autoridades aunque esperan que la Seguridad "no empañe lo avanzado" con el Minsap

Publicado el Martes, 12 Noviembre, 2019 - 16:37 (GMT-4)

Este martes un grupo de defensores de los animales en Cuba se mostraron optimistas a la salida de una reunión con autoridades de Zoonosis y del Minsap con el fin de intentar acordar posiciones, luego de las protesta ocurrida este lunes para denunciar el incremento de sacrificios de perros.

La activista Beatriz Batista, una de las principales impulsoras del movimiento en favor de la defensa de los animales y de la protesta, ha publicado en sus redes sociales un extenso post en el que da cuenta de los sucedido en el encuentro, con sus luces y sombras. Entre lo negativo la presencia de personas que eran claramente agentes de la Seguridad. Ha criticado, igualmente, que les revisaron los teléfonos, que debieron entregar antes de entrar.

"Después de la protocolar presentación, procedieron a quitarnos los teléfonos móviles, los cuales fueron manipulados, violados y los depositaron en una caja. Tenemos evidencia de lo mencionado porque yo (Beatriz Batista) dejé mi teléfono grabando y se escucha claramente como se lo llevan para otra oficina; van separando los celulares de los oficiales, los doctores y los animalistas. También se escucha cómo le dicen “métele”, entre otras frases. No obstante, en teléfonos determinados eliminaron imágenes", indica la joven.

"Realmente no tenemos hoy soluciones, es por ello que decidieron realizar el Viernes 15 de noviembre otra reunión con funcionarios del MINAGRI. Solicitamos la presencia del Ministerio de Justicia, de Educación Superior (debido a los experimentos con animales en el ISCAH) y de la Seguridad del Estado para mitigar la imagen de peligro y sus continuas visitas. HAN CORRIDO MILES DE LITROS DE SANGRE, HAY QUE CAMBIAR LA HISTORIA", concluye Batista.

En otro resumen de la reunión, publicado en el grupo de Facebook "Cuba contra el maltrato animal", Valia Rodríguez indicó que fue un encuentro "largo" donde cada cual expresó su punto de vista, y añadió que “a pesar de enfoques diferentes” lograron “un consenso de la necesidad de trabajo conjunto por el bien de la salud humana, los animales y la sociedad cubana”.

Pese al escepticismo inicial, indica que a la salida del encuentro salieron “más confiados en que este si podría ser un comienzo y un gran paso para hacer las cosas mejor, de una forma más humana y ética”.

Entre los presentes citó a una doctora de la Dirección Nacional de Zoonosis y Enfermedades Trasmisibles, a dos doctores de la Dirección Provincial Habana, y a “otras tres personas que dijeron ser del MINSAP pero que estamos seguros son 'amiguitos' de la Contrainteligencia”.

No obstante, Rodríguez también indica que el encuentro tuvo su parte "triste", porque se dieron cuenta de que los teléfonos móviles, "entregados de buena fe, fueron revisados y violados por otros 'amigos' de la Contrainteligencia. No era extraño, ya que no se cansan de visitar a los protectores buscando no se qué -o si sé pero me entristece- como hicieron anoche con muchos de nosotros. Visitas respetuosas pero que no dejan de sentirse como acoso", precisó la activista.

“No dejaremos que ese acto bajo y de desconfianza de la Seguridad cubana, empañe lo avanzado hoy con el #MINSAP”, indicó.

Sobre los temas debatidos, la recogida de perros que no representan peligro, del programa de rabia y de cómo contribuir mejor a él sin matar animales sanos. También se conversó de la actitud de los trabajadores del carro de Control Sanitario, así como del carácter inhumano del sacrificio con estricnina, y de la utilidad de las esterilizaciones como método correcto de disminuir poblaciones callejeras.

En el camino de avanzar hacia soluciones “consensuadas”, se acordó realizar el viernes 15 de noviembre una reunión extendida con el Ministerio de la Agricultura (MINAGRI) y con Sanidad Animal. El propósito de esa reunión será acordar un plan de trabajo a “corto plazo”, en el que piensan trabajar de conjunto.

Según Valia Rodríguez, los presentes en la reunión insistieron en que no era cierto que se hubieran recogido más perros por Habana 500, ni por los reyes españoles, ni que tuvieran 15 carros. Dijeron que lo hicieron por la visita de Obama, pero insistieron en que no lo hicieron esta vez.

“Allí nos despedimos diciendo que este sería un nuevo y definitivo comienzo. Esperamos sea así realmente, porque no esperaremos más - y eso también quedó claro”, concluye la nota.

La protesta que se llevó a cabo desde primera hora de este lunes en las inmediaciones de Zoonosis, Centro de Observación Animal ubicado en el municipio La Lisa, sirvió para rescatar a varios perros, algo que fue celebrado como un triunfo inmediato por los activistas.