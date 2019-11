Gente de Zona responde a los que piden que se le retire la residencia de EEUU

Publicado el Miércoles, 13 Noviembre, 2019 - 06:09 (GMT-4)

Alexander Delgado y Randy Malcom, integrantes de la agrupación cubana Gente de Zona, ofrecieron una entrevista al canal de televisión El gordo y la flaca en la que lanzaron un mensaje a todas aquellas personas que quieren que se les retire la residencia estadounidense.

"El Monarca" comentó que no cree que su residencia tenga que ser retirada cuando no ha cometido ningún delito en el país. Además alegó que él paga sus respectivos impuestos y que nadie le puede obligar a pensar diferente.

No creo que mi residencia tenga que ser retirada cuando yo no he cometido ningún delito en este país. Yo soy residente de los Estados Unidos, yo pago taxes, yo todo lo pago, todo está en regla, dijo Alexander.

Randy Malcom, por su parte, expresó que tenía a su madre en la Isla y que nadie le puede negar que entre al país en el nació y creció. También hizo alusión a que él no había cometido ningún delito en los Estados Unidos y que tenía entendido que había que cometer "unas cuantas felonías" para que se produjera la retirada de la residencia.

"Yo tengo a mi madre en Cuba, entonces no me pueden negar a mi país, donde yo nací, donde me crecí, donde tengo mi gente, no me pueden negar eso... Yo creo que no he cometido ninguna felonía y creo para quitar la residencia hay que cometer unas cuantas felonías y nosotros somos personas de bien, hacemos música para el mundo entero, tanto para Cuba como para cualquier parte del mundo y pagamos taxes, muchos taxes", enfatizó.

El pasado mes de septiembre salió a la luz una campaña que pedía la retirada de la Green Card (residencia permanente en Estados Unidos) a Gente de Zona, después del multitudinario concierto que ofrecieron en el Malecón de La Habana.

A esta demanda se sumaron varios personajes públicos como el presentador Alexander Otaola, quien manifestó en su momento que Randy Malcom y Alexander Delgado se había prestado para vender una imagen de Cuba que no se correspondía con la realidad.

La periodista María Elvira Salazar también se unió a dicha solicitud. En su caso, la comunicadora apuntó que no se podía estar con el exilio y con el régimen a la misma vez. En otras palabras, con Dios y con el Diablo.