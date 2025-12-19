Vídeos relacionados:

Kuki Delgado, hija del artista cubano Alexander Delgado, integrante de Gente de Zona, celebra este 19 de diciembre su cumpleaños número 24 con una publicación que conmovió a sus seguidores. La joven, que ha conquistado las redes por su naturalidad y carisma, compartió una tierna foto de su infancia junto a una reflexión tan honesta como emotiva.

“El 2024 fue un año lleno de sentimientos, fe, esperanza e incertidumbre… pero sobre todo miedo”, escribió. Kuki recordó que su único deseo el año pasado era que su madre, Noemí, se recuperara de la enfermedad que finalmente le arrebató la vida. “Hoy, 19 de diciembre de 2025, no la tengo conmigo, pero en el 2024 mi deseo era que tuviera mucha salud. La vida te sorprende y cambia en cuestión de segundos”, expresó.

La joven habló con madurez sobre el proceso de pérdida y sobre todo, de aprendizaje. “Estoy feliz y orgullosa de la mujer que me enseñó, de la crianza que me dio, y de mí, por ser la hija que fui, por lo bueno que me enseñaste”, escribió, dejando ver cuánto la marcó la fortaleza de su madre.

En su mensaje, Kuki agradeció lo vivido y el amor que la acompaña, incluso en la ausencia. “Agradezco todo lo que pasó porque me convirtió en la persona que soy. Hoy celebro la vida y el regalo más grande que tuve: ser tu hija”, añadió.

Las redes se llenaron de mensajes de cariño y apoyo. Amigos, artistas y seguidores destacaron la entereza de la joven. “Tu mamá estaría muy orgullosa de ti”, “Eres una guerrera como ella”, se puede leer entre los comentarios.

Kuki inicia así un nuevo año de vida con un mensaje de amor y esperanza, recordando a su madre con la serenidad de quien transforma el dolor en fuerza y gratitud.